Digitale veerkracht, Kennispartner UMCU, bestuurswisselingen en meer

Deze week aandacht voor een nieuwe toolkit van Digivaardig in de zorg voor leidinggevenden, de nieuwe rol van het UMC Utrecht als kennispartner van Volante en een mijlpaal voor het online afpsrakensysteem van de Sint. Maartenskliniek. Verder ook nog aandacht voor de benoeming van een Bijzonder Hoogleraar Passende Zorg en de aanstaande nieuwe bestuursvoorzitter van het UMCG.

Toolkit digitale veerkracht

Digivaardig in de zorg heeft een speciale toolkit gelanceerd waarmee leidinggevenden in de zorg meer digitale veerkracht kunnen opdoen. Voor leidinggevenden is het belangrijk dat ze medewerkers kunnen voorbereiden op de voortschrijdende digitalisering en zorgtechnologie.

Daarnaast moeten zij medewerkers ook kunnen begeleiden bij eventuele stress en spanningen die hierbij komen kijken. De toolkit digitale veerkracht voor leidinggevenden bevat een stappenplan en gespreksstarters om een veilige sfeer te creëren rondom het thema digitale vaardigheden.

UMCU Kennispartner Volante

Met ingang van 11 maart is het UMC Utrecht kennispartner geworden van het ggz-samenwerkingsverband Volante. Ter ere van deze gelegenheid begroeven Rian Busstra, voorzitter Volante en bestuurder van Dimence Groep, en Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de ggz van UMC Utrecht, samen een tijdcapsule met daarin hun dromen voor de toekomst en de ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

“Dit is meer dan een samenwerking; het is een belangrijke stap naar een toekomst waarin grenzen worden verlegd en nieuwe mogelijkheden worden ontdekt en verder ontwikkeld. Samen zullen we leren, innoveren en groeien, met als einddoel een wereld waarin elke individuele zorgvrager de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft”, aldus Rian Busstra.

10.000e online afspraak

De uitbraak van de coronapandemie was voor veel zorginstellingen een katalysator voor het invoeren van digitale hulpmiddelen voor het maken van afspraken en uitvoeren van consulten. De Sint Maartenskliniek heeft deze maand een bijzondere mijlpaal bereikt.

Sinds het invoeren van de mogelijkheid voor patiënten en cliënten om zelf online, via het patiëntenportaal MijnMaartenskliniek, een afspraak in te plannen, is onlangs voor de 10.000e keer een afspraak online ingepland.

Bijzonder Hoogleraar Passende Zorg

Prof. Dr. Lijckle van der Laan is benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Passende Zorg. In deze rol zal hij een cruciale rol spelen in het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van Passende Zorg, met als focus het vinden van duurzame oplossingen voor de uitdagingen binnen de gezondheidszorg.

De benoeming van Lijckle van der Laan markeert een belangrijke stap in het streven van TIAS Business School BV en Amphia om de gezondheidszorg te verbeteren en te innoveren. Zijn diepgaande kennis en betrokkenheid zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op dit cruciale gebied.

Nieuwe bestuursvoorzitter UMCG

Op 1 juni wordt prof. dr. Geert ten Dam de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG. Tot die tijd is zij nog voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Ten Dam volgt Andrée van Es op, die sinds december 2014 voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG was. Naast Ten Dam bestaat de raad van toezicht per 1 juni 2024 uit Karin Bergstein, Edwin van Bommel, Harry Brouwer en Hans Romijn.

