Digitalisering bespaart psychiater kostbare tijd

Psychiater Jan-Jaap Hage is ervan overtuigd dat digitalisering psychiaters en andere zorgprofessionals ondersteunt in het werk. Maar hij geeft ook expliciet aan dat digitale tools het werk niet kunnen overnemen. Tevens heeft hij een absolute voorkeur voor face to face contact in een spreekkamer in plaats van digitale consulten.

Medicatieoverzichten snel bij de hand

Hij is echter enthousiast over de mogelijkheden die digitale tools bieden en dan met name over het feit dat hij dankzij digitalisering minder tijd kwijt is aan het nalopen van voorgeschreven recepten. Dat gaat via de digitale weg namelijk gewoonweg goed. Op de website van VZVZ vertelt de psychiater aan Zweder Bergman: “Aangezien de meeste patiënten geen actueel medicatieoverzicht meenamen, waren we veel tijd kwijt met het opvragen van medicatieoverzichten. Ik zag als grootste risico dat ik iets zou voorschrijven dat niet zou matchen met een ander medicijn dat een patiënt gebruikt. Zo kwam bij mij de noodzaak om aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voorheen moest ik mijn secretaresse de medicatielijsten laten ophalen van de patiënten die de komende maand bij mij een afspraak hadden. Die vraag werd vooraf -tot zover bekend- aan apotheken en huisartsen gesteld. Tegenwoordig kan ik het zelf digitaal opvragen.”

Digitalisering & medicatieoverzichten

Jan-Jaap Hage is enthousiast over het LSP. Dit Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur, een netwerk waar zorgaanbieders zoals psychiaters op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten met elkaar uitwisselen. De psychiater haalt de medicatie via Medimo op, dat automatisch aan het dossier is gekoppeld. Bij de patiënt wordt gecheckt of die lijst nog actueel is en dat kan meteen aanleiding zijn voor een goed gesprek of een mogelijke interventie.



Het kan bijvoorbeeld blijken dat een patiënt niet of onvoldoende therapietrouw is of zelfs zijn of haar medicijnen niet ophaalt in de apotheek. Ook kan hij dankzij de actuele medicatieoverzichten nog beter rekening houden met eventuele interacties met andere medicijnen. Als iemand bijvoorbeeld al medicatie heeft voor diabetes, kan hij daarmee bij het voorschrijven van zijn medicijnen rekening houden. De psychiater vertelt: “Ook de aanwezigheid van condities, vind ik fijn. In het verleden zat het wel in het systeem maar ergens ver weggestopt. Nu staat het direct in Medimo en zie je het gelijk als je gaat voorschrijven.”

Goede handleiding welkom

Tot slot wijst psychiater Jan-Jaap Hage er op dat je je wel flink moet verdiepen in het systeem. Door grote drukte lukt dat echter lang niet altijd of maakt men er niet genoeg tijd voor vrij. Veel collega’s weten bijvoorbeeld goed hoe ze recepten via het systeem kunnen voorschrijven, maar weten nog niet hoe ze het beste medicatiegegevens kunnen ophalen. “Het zou fijn zijn als hier een goede handleiding voor zou komen zodat mensen het niet zelf moeten uitzoeken,” geeft Jan-Jaap aan. Het zou ook fijn zijn als meer zaken grafisch vormgegeven zouden zijn. Dit geeft sneller en overzichtelijker beeld.”