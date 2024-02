Digitalisering is geen doel op zich bij Zuyderland

De missie van het Zuid-Limburgse Zuyderland ziekenhuis is om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. In de behandeling van patiënten zijn er al enkele jaren diverse goede initiatieven op het gebied van digitalisering voorhanden. Desondanks bleek er tot voor kort regelmatig te weinig aandacht te zijn voor de totale patiëntervaring, integratie in processen en bewustwording van de data en eigenaarschap.

Noodzakelijke sprong vooruit

Om toch de noodzakelijke sprong vooruit te maken, was een gedachte- en organisatorische verandering noodzakelijk, zegt Kristy Naus, programmamanager van de digitale zorgtransformatie in Zuyderland.

“Het zijn geen losse projecten met dito apps. Het gaat écht over het onder de loep nemen van het proces. Waar kunnen we stappen zetten qua digitalisering en welke applicaties passen daarbij? We doen dat vanuit een duidelijk gekozen strategische doelstelling: ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk.’ Alles wat we doen gaat erover om zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen.”

Om dit alles mogelijk te maken, heeft Zuyderland een programmaorganisatie neergezet die werkt vanuit vier onderdelen.

Proces: het werkproces moet veranderen om digitalisering te laten slagen.

Organisatie: het programma neemt de organisatie mee en ondersteunt actief.

Data: er zijn richtlijnen opgesteld over hoeveel digitalisering Zuyderland ambieert.

Technologie: digitale transformatie is niet mogelijk zonder de integrale aanwezigheid van een ICT-organisatie.

Onderscheidende factor in digitalisering

De onderscheidende factor is volgens Naus dat het programma met heel veel eigen mensen vanuit diverse disciplines in huis gerealiseerd wordt. Collega’s uit de zorg, van Kwaliteit & Veiligheid, ICMT en Communicatie werken allemaal samen aan deze transformatie, vertelt ze.

“De focus lag de eerste jaren dan ook vooral intern. De ambitie voor 2024 is dat we met partners in de regio samenwerking zoeken en gaan kijken naar transmurale digitale zorgpaden Ook wordt de wetenschappelijke kant onder leiding van onze bestuurder Esther Talboom-Kamp verder uitgewerkt. Zij is met collega’s in huis bezig om – samen met het National eHealth Living Lab (NeLL) een leerstoel op maat voor Zuyderland te ontwikkelen door onder de digitale zorgtransformatie een wetenschappelijke lijn te leggen met onderzoekers uit de eigen organisatie.”

Lees het hele interview met Kristy Naus en Tanja Schiffelers – afdelingshoofd van het Zuyderland Control Center – in editie 1 van ICT&health, die rond 15 februari verschijnt.