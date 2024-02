Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen

Vooralsnog vinden talloze innovaties in digitale en hybride technologieën in de zorg, die een significante meerwaarde kunnen bieden voor zorgverleners, patiënten, cliënten en burgers, nog niet de brede toepassing die ze verdienen. Digizo.nu wil die kloof dichten door actief bij te dragen aan het opschalen van deze innovaties, zodat ze daadwerkelijk een integraal onderdeel kunnen worden van de dagelijkse zorgpraktijk.

Initiatief onder IZA-paraplu

Deze ambitie wordt gedeeld door veertien koepelpartijen binnen de Nederlandse zorgsector, die samen het IZA hebben ondertekend. Deze samenwerking omvat concreet: ActiZ, GGZ Nederland, de Federatie Medische Specialisten, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgthuis.nl, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze brede coalitie onderstreept het grote gemeenschappelijke draagvlak om de zorg in Nederland daadwerkelijk te innoveren en toekomstbestendig te maken.

Hybride zorgoplossingen

Michel Hofman, de programmamanager van Digizo.nu, benadrukt het potentieel van dit initiatief. Hij wijst op de groeiende werkdruk in de zorg en de wens van zorgmedewerkers om meer tijd aan patiënten te kunnen besteden. “Met slimme vernieuwingen in termen van digitale en hybride zorgoplossingen kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden. Inmiddels zijn er in de zorgsector al veel bewezen zorginnovaties. Alleen is het voor organisaties vaak nog lastig om deze oplossingen structureel op te schalen. Om ze daarmee te helpen is er nu Digizo.nu.”

Digizo.nl streeft naar schaalgrootte

De programmamanager geeft een concreet voorbeeld van een innovatie die Digizo.nu schaalgrootte wil geven, te weten hybride incontinentiezorg. Dit concept omvat het gebruik van slim incontinentiemateriaal dat door middel van een sensor die een seintje geeft aan een smartphone wanneer actie is vereist. Dit soort oplossingen, maar ook andere vormen van sensoring in zowel zorgcentra als ziekenhuizen, kunnen de efficiency van de zorg een stuk verbeteren. Een zorgverlener hoeft in de nacht bijvoorbeeld alleen nog naar een cliënt als hij of zij een signaaltje krijgt. Dat scheelt niet alleen veel tijd, maar zorgt ook nog eens voor een betere nachtrust bij cliënten. Na de officiële presentatie van Digizo.nu in maart zullen er waarschijnlijk nog veel meer voorbeelden volgen van innovaties die ‘opschalingsondersteuning’ verdienen.

De officiële lancering van Digizo.nu vindt plaats tijdens het IZA-congres op 4 maart 2024, waarbij de organisatie nieuwe info op de officiële website onthult en nog meer zicht zal geven op de beoogde acties. Ook zijn zij volop aanwezig tijdens het ICT&health World Conference van 14-16 mei in het MECC Maastricht waar zij graag met alle bezoekers in contact komen om kennis te delen.