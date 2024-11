Dokterswacht Friesland brengt werkdruk omlaag met hybride zorg

Door toenemende hoeveelheden patiënten en gelijktijdige personeelstekorten komen huisartsenorganisaties steeds vaker in de knel. Een hybride vorm van zorg kan uitkomst bieden: digitale hulpmiddelen nemen daarbij een deel van traditionele zorgtaken over, waardoor het zorgpersoneel weer ademruimte krijgt. Dokterszorg Friesland gebruikt zo’n hybride zorgoplossing, ontwikkeld door Medicinfo, waarbij op afstand zorg verleend wordt door een medisch team. Wachttijden en werkdruk zijn bij Dokterszorg Friesland verminderd, met tevreden zorgverleners én patiënten tot gevolg.

Caroline Besuijen algemeen directeur van Medicinfo, ziet aan alles dat de druk op huisartsen groeit, net zoals in de hele zorgsector. “Het aantal zorgvragen groeit jaar na jaar, terwijl het aantal beschikbare zorgverleners niet even snel toeneemt. Daardoor ontstaat een mismatch tussen de zorgvraag en het zorgaanbod.”



Digitalisering biedt volgens Besuijen kansen om met slimme technologieën het contact tussen zorgverleners en patiënten efficiënter te maken. “Digitale oplossingen zijn locatie-onafhankelijk, waardoor het mogelijk is om op afstand zorg te verlenen aan patiënten van zorgorganisaties met een hoge zorgvraag.”

Tegen grenzen aan

Ook in Friesland liep de huisartsenzorg een paar jaar geleden tegen zijn grenzen aan, merkte Martijn van der Werff. Hij is bestuurder bij Dokterszorg Friesland, een grote regionale huisartsenorganisatie waar onder meer de huisartsenposten van Dokterswacht vallen. In 2021, met een drukke zomer voor de boeg, leek het moeilijk te gaan worden om de bezetting rond te krijgen.



Om dit personeelstekort op te vangen koos Dokterszorg Friesland na een pilotperiode voor een hybride oplossing waarbij Medicinfo met zijn medisch team een app ontwikkelden in de stijl van Dokterswacht Friesland.



Patiënten van Dokterswacht Friesland die tijdens de weekenden naar de huisartsenpost bellen, krijgen sindsdien in de telefonische wachtrij te horen dat ze gebruik kunnen maken van de Dokterswacht Friesland-app. Besuijen: “Dat is een mogelijkheid, maar absoluut geen verplichting. Als patiënten geen gebruik willen maken van de app, kunnen ze gewoon aan de lijn blijven en worden ze telefonisch verder geholpen.”

Kortere wachttijd

In eerste instantie waren er wat twijfels bij het personeel van Dokterswacht Friesland, maar de positieve resultaten van deze aanpak waren overtuigend, stelt Besuijen. Het gebruik van de Dokterswacht Friesland-app door de huisartsenposten is een succes, beaamt Van der Werff.



“De resultaten zijn indrukwekkend: de gemiddelde wachttijd is teruggebracht van twintig naar zes minuten. Wie een spoedvraag heeft, hoeft dus minder lang te wachten op antwoord. Ook de zorgmedewerkers van Dokterswacht zijn tevreden: zij ervaren een lagere werkdruk en krijgen meer ruimte om kwaliteit te leveren. Het personeelstekort is er niet ineens mee opgelost, maar de bereikbaarheid is wel significant verbeterd.”



Doordat de app dezelfde protocollen hanteert als de huisartsenpost, worden de juiste patiënten doorverwezen. Besuijen hierover: “De huisartsen die op de huisartsenpost werken, zijn tevreden over de patiënten die ze te zien krijgen. Uit hun feedback blijkt dat dit de patiënten zijn die écht gezien moesten worden en die ze zelf ook zouden inplannen. De wachttijden voor de triagisten en regieartsen zijn door het gebruik van de app met wel 70 procent gedaald.”



