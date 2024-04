Dr. ck Andrade over AI-gedreven zorgtechnologie

Dr. ck Andrade is Senior Director Analyst bij het gezondheidszorgsectorteam van het wereldwijde adviesbureau Gartner. “Ik ga vertellen over de belangrijke kansen van de huidige en de opkomende technologieën. Aan de hand van praktische voorbeelden vertel ik over de verschillende manieren waarop we deze nieuwe technieken kunnen gaan gebruiken. Het is namelijk belangrijk dat we ons niet alleen richten op de zorgverlening van vandaag, maar ook nadenken over het toekomstbestendig maken van onze digitale transformatie, zodat we voorbereid zijn om de volgende generatie van zorgverlening mogelijk te maken,” aldus Andrade.

Toekomstige zorg

En hoe zou die toekomstige gezondheidszorg eruit kunnen zien? Intelligente gezondheid volgens Gartner is:

• AI-gedreven, inzichtelijk, computergestuurd, ambient, mondiaal en hyper gepersonaliseerd.

• Ondersteund door vier brancherichtingen die je uitdagen om verder te denken dan de huidige conventies en beperkingen: digitale eenheid, ongebonden zorg, totale ervaring en alomtegenwoordige data.

• Ondersteund door vier voorbeelden interoperabiliteit, precisie, gelijkheid en ethiek.

Intelligente gezondheid en andere evoluties in de gezondheidszorg zullen moderne technologieën nodig hebben.

Flexibele modulen

Gartner ziet bijvoorbeeld mogelijkheden en noodzaak in het overstappen op flexibele, samenstelbare, modulaire architecturen met behulp van cloudplatforms. Volgens Andrade moeten we actiever investeren in cloudgebaseerde oplossingen die intelligente systemen koppelen aan medische processen en technologieën. Hierdoor kunnen de oplossingen voor de gezondheidszorg zich snel aanpassen aan veranderende behoeften in de gezondheidszorg en de gezondheidszorg verbeteren. “Mensen die aan mijn sessie deelnemen, zullen de voor- en nadelen leren van huidige en nieuwe technologieën.”

Waarom is dit belangrijk? “De snelheid van technologische innovatie in de gezondheidszorg neemt toe en de gezondheidszorg heeft moeite om deze snelheid te kunnen bijhouden. Meer dan ooit hebben mensen inzichten en raamwerken nodig om hen te helpen innovaties te selecteren die hen helpen om de gewenste resultaten te bereiken. Er is een neiging om het huidige terzijde te schuiven en de nieuwste technologie te omarmen, waarbij soms de waarde van de hedendaagse technologie en de beperkingen van het nieuwe, over het hoofd worden gezien”, zegt Andrade.

Gartner Healthcare and Life Sciences heeft Intelligent Health voorgesteld. Dat is een evolutie van de huidige gezondheidszorg die de uitdagingen aanpakt en de kracht van nieuwe technologieën benut. “Ik voel me bevoorrecht dat ik de kans heb om te spreken in Maastricht omdat de ICT&health World Conference de mondiale gezondheidszorg en de ICT-vernieuwers samenbrengt. We kunnen samen een ​​weg voorwaarts banen om meer te doen dan alleen de uitdagingen in de gezondheidszorg overwinnen. We kunnen ons gezamenlijk richten om nieuwe benaderingen van zorgverlening te bedenken die worden ondersteund door technologie”, zegt Andrade.