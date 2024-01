Dragon Medical One op de SEH: Als elke seconde telt!

Dragon Medical One

Het is juist de stabiliteit van SEH’s die een indicator is van een goed functionerend gezondheidszorgsysteem. Het is dus zaak dat daarvoor de juiste voorwaarden geschapen worden. Nuance hebben een door AI aangedreven platform, Dragon Medical One, ontwikkeld. Hiermee kunnen zowel de processen van een SEH geoptimaliseerd worden en een substantiële verlichting van de administratieve taken gerealiseerd worden.

Dragon Medical One is een cloud-based oplossing die werkt met spraakherkenning. Het stelt zorgprofessionals in staat om in veel werksituaties hun stem te gebruiken, in plaats van hun toetsenbord. Ze kunnen door een EPD of Microsoft Office bladeren, e-mails schrijven, recepten ondertekenen en op internet surfen.

Om de veiligheid en naleving van deze functionaliteiten te garanderen, voldoet de oplossing aan verschillende nationale, Europese en internationale voorschriften, waaronder ISO 27001, 27017 en 27018, evenals branche specifieke vereisten met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens (AVG). Ook de hosting in Microsoft Azure-datacenters in de Europese Unie zorgt ervoor dat gebruikers van Dragon Medical One veilig werken.

Dragon One Medical biedt direct hulp

Het bedwingen van de factoren die ten grondslag liggen aan verstopping van patiëntenstromen en overbevolking op de spoedeisende hulp, vereist een systeembenadering voor de lange termijn:

Verbetering van de coördinatie tussen de gezondheidsdiensten. Het versnellen van opnames (met behoud van voldoende beschikbare bedden) en ontslagen. Grotere investering van middelen om mensen te helpen die het dagelijks nodig hebben (ouderen, gehandicapten of mensen met psychische of sociale stoornissen).

Vergroting van de ziekenhuiscapaciteit, maar dit vereist meer tijd om andere verpleegkundigen en artsen op te leiden.

Het is voor de SEH’s echter geen optie om te wachten op deze maatregelen om de patiëntenzorg te versnellen. Er moeten onmiddellijke oplossingen worden gevonden om tijd te besparen, vooral wat betreft de snelheid van de behandeling van patiënten.

De verandering die Dragon Medical One (de bekroonde oplossing van Nuance) biedt, is ingrijpend: meer productiviteit, hogere efficiëntie, teruggewonnen medische tijd, een betere kwaliteit van de zorg, en een grotere tevredenheid van het personeel.

Veel patiënten die naar de spoedeisende hulp gaan, worden aan het einde van hun bezoek naar huis gestuurd. Ze vertrekken met minimaal een recept of een brief. Met Dragon Medical One kost documentatie in het EPD minder tijd. Deze tijd kan vervolgens worden besteed aan andere patiënten of andere taken.

Daarnaast draagt Dragon Medical One er ook toe bij dat de klinische documentatie completer en gedetailleerder wordt. Dit maakt het gemakkelijker om tussen teams over te stappen, waardoor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg worden verbeterd.

Met Dragon Medical One zijn artsen op de SEH minder tijd kwijt aan documenteren. Artsen kunnen genieten van een betere professionele balans en meer andere activiteiten uitvoeren, zoals onderzoek of onderwijs. Deze positieve ervaring vertaalt zich ook in een grotere loyaliteit van het personeel, dat langer blijft.

Positieve ervaringen met Dragon Medical One

De implementatie van Dragon Medical One op SEH’s in verschillende landen (waaronder het VK en Australië) heeft veel positieve punten aan het licht gebracht. Dat blijkt ook uit ervaringen van artsen in die landen.

“Elke arts wint 2 minuten per patiënt, wat overeenkomt met een vermindering van 30% van de tijd die wordt besteed aan documentatie. Aan het eind van de dag is de tijdsbesparing aanzienlijk en kunnen we voor andere patiënten zorgen”, vertelt Dr. Pieter Nel, directeur Digital Health Services en spoedarts, Mackay Hospital & Health Services, Australië.

“Na een week of twee (met Dragon Medical One) realiseerde ik me dat ik veel efficiënter was dan voorheen. Een paar weken later was ik helemaal verslaafd aan de oplossing. Nu ben ik er volledig afhankelijk van”, zegt Dr. Andrew Brier, spoedarts in het Mackay Hospital & Health Services, Australië.

Geïnteresseerd in Dragon Medical One?

Microsoft en Nuance hebben een whitepaper geschreven over de inzet en voordelen van Dragon Medical One voor de spoedeisende hulp. Die kunt u hier aanvragen en downloaden.