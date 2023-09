Drenthe lanceert slim COPD thuismonitoringsproject  

Op 1 september werd met een feestelijke lancering de aftrap gegeven voor een geheel nieuwe benadering van thuismonitoring voor COPD patiënten. Dit initiatief, dat uniek is in de provincie Drenthe, belooft aanzienlijke voordelen voor mensen die lijden aan deze slopende longaandoening. Het gaat verder dan de traditionele zorgverlening en omvat zowel continue monitoring als geautomatiseerde coaching en educatie. Tijdens het monitoringsproces worden voortdurend gegevensanalyses gedaan.

Samenwerking essentieel

Kenmerkend voor dit project is de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Hierdoor profiteren COPD-patiënten van thuismonitoring, ongeacht of ze in behandeling zijn bij een huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Een ander voordeel is het gebruik van de Thuismeten-app, die niet alleen de gezondheidstoestand van de patiënt registreert, maar ook op maat gemaakte adviezen en tips biedt om de ziekte effectiever te beheren.

De betrokken zorgverleners hebben gezamenlijk protocollen en afspraken opgesteld om ervoor te zorgen dat patiënten met COPD continue en gepersonaliseerde zorg ontvangen. Tanje Zwanenburg, transmuraal coördinator, benadrukt het belang van deze aanpak: “Door deze manier van thuismonitoring krijgt iemand met COPD veel beter inzicht in zijn of haar ziekte en kan hij of zij daardoor veel meer zelf de regie nemen. Door de gezamenlijke monitoring kunnen we bijvoorbeeld vroegtijdig longaanvallen signaleren en zorg leveren op het juiste moment door de juiste zorgverlener. Op die manier hopen we de chronische aandoening stabiel te houden.”

COPD-patiënt centraal

Het initiatief werd met enthousiasme ontvangen door lokale functionarissen, waaronder wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen en Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Klijnsma prees de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders in de regio en benadrukte het belang van deze lokale betrokkenheid.

Bij dit geavanceerde systeem staat de patiënt centraal, met behulp van de Thuismeten-app van Luscii. Deze app stelt COPD-patiënten in staat om vragenlijsten in te vullen en metingen te doen, terwijl ze tegelijkertijd op maat gemaakte informatie en adviezen ontvangen. De ingevoerde gegevens worden voortdurend gecontroleerd door Naast-ZCN, die contact opneemt met de patiënt in het geval van afwijkende waarden. Indien nodig, wordt er ook contact opgenomen met de huisartsenpraktijk of longpoli om tijdig de juiste zorg te verlenen.

Connecting the dots

Professor Daan Dohmen, een pionier in digitale transformatie in de gezondheidszorg en oprichter van het platform Luscii is vol lof over deze regionale samenwerking: “Ik geloof erg in deze volgende regionale stap, die ik ook beschreef in mijn oratie toen ik sprak over de ‘digitale dorpsdokter‘. Voor patiënten en hun naasten betekent deze aanpak namelijk continuïteit van zorg. En voor alle betrokken zorgverleners betekent het dat zij over dezelfde data beschikken. NAAST-ZCN houdt daarbij letterlijk de virtuele vinger aan de pols, terwijl de algoritmen van Luscii helpen tijd te besparen. We zien deze persoonlijke zorg op maat nu in steeds meer regio’s vorm krijgen. Deze unieke blend tussen mens, regio en slimme techniek voelt als ‘connecting the dots’.”