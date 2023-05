Duizeligheid succesvol te lijf met online oefentool

Huisarts-onderzoeker en projectleider Vincent van Vugt is blij dat de online behandeling nu voor íedereen beschikbaar is: “Het is ontzettend fijn om deze onderbelichte en wetenschappelijk onderbouwde behandeling voor langdurige duizeligheid eindelijk voor iedereen toegankelijk is. De huisartsenzorg staat momenteel onder druk en dat ervaar ik als huisarts zelf ook.”

Verstoring evenwichtssysteem

Duizeligheid komt, net als bijvoorbeeld hoofdpijn, heel veel voor. Het wordt veroorzaakt door een verstoring in het evenwichtssysteem, maar de eigenlijke oorzaak is lang niet altijd even duidelijk. Oorzaken van duizeligheid kunnen onder andere zijn: ontsteking van het evenwichtsorgaan, de ziekte van Ménière, hartritmestoornissen, hyperventilatie en een lage bloeddruk. Maar in heel veel gevallen is duizeligheid een SOLK ofwel een somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klacht, waarbij onder meer stress een rol kan spelen.

Waar het ook vandaan komt, duidelijk is dat het een hele vervelende klacht is die het leven van mensen behoorlijk op de kop kan zetten. In de praktijk is het zelfs is een van de meest voorkomende klachten waarvoor mensen de huisartsenpraktijk bezoeken. Een kwart van de mensen krijgt zelfs ooit last van duizeligheid en bij 85 plussers is dat zelfs de helft.

Ineffectieve medicatie voor duizeligheid

Langdurige duizeligheid wordt niet altijd goed behandeld. Patiënten met langdurige duizeligheid krijgen bijvoorbeeld nog te vaak ineffectieve medicatie voorgeschreven door de huisarts. Voor langdurige duizeligheid zijn namelijk geen effectieve medicijnen beschikbaar. Desondanks schrijven huisartsen nog bij ongeveer 1 op de 10 patiënten met duizeligheid medicijnen voor, zoals bètahistine. In de praktijk blijkt gerichte oefentherapie wel écht te werken en die blijkt dus ook in ene online setting goed aan te slaan.

Wetenschappelijk bewezen remedie

Amsterdam UMC ontwikkelde afgelopen jaren een wetenschappelijk bewezen remedie tegen duizeligheidsklachten. De betreffende oefentherapie voor het evenwichtsorgaan is nu onderdeel van de landelijke richtlijn voor de behandeling van duizeligheidsklachten en wordt nu dus ook gratis online beschikbaar gesteld.

Dit is mogelijk gemaakt met behulp van een ZonMw-beurs en dankzij samenwerking van Amsterdam UMC met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en patiëntenorganisatie Stichting Hoormij NVVS. Ook op andere fronten gaan digitale zorg, en andere vormen van zorg op afstand, de komende jaren steeds meer deel uitmaken van normale zorg en worden ze structureel ingebed in richtlijnen. ZonMW investeert bijvoorbeeld in meerdere projecten waarin beroepsorganisaties in de zorgsector aanbevelingen over zorg op afstand in plaats van fysieke zorg opnemen in hun richtlijnen.

Online aanpak duizeligheid slaat aan

Volgens huisarts-in-opleiding en promovenda Hà Ngo kijken patiënten met langdurige duizeligheid uit naar de online behandeling: “Patiënten zijn blij dat ze nu een behandeling kunnen krijgen zonder te hoeven reizen. Duizeligheid kan je leefwereld klein maken. Zelfs autorijden kan al lastig zijn.” Het is dan ook mooi dat de online tool gratis beschikbaar is en mensen op deze manier thuis kunnen oefenen en zo zelf iets tegen de ondermijnende klachten kunnen ondernemen.