Dutch Design Week: nieuw zorgpad vanuit patiënt

Het resulteerde in een nieuw zorgpad ondersteund door een digitaal platform, inclusief coaching, thuis monitoring, dataverwerking en een digitaal dagboek. Van 21 tot 29 oktober tonen de Philips Designers hun project ‘Close to Heart’ in het Philips Museum tijdens Dutch Design Week.

Designers bij Philips denken vaak vanuit de wensen van patiënten om een oplossing te zoeken voor een probleem. In het project ‘Close toe Heart’ ging het designer-team samen met artsen en verpleegkundig specialisten van het Catharina ziekenhuis op zoek naar betere gezondheidsresultaten voor patiënten met boezemfibrilleren.

Stap voor stap

Om het traject te kunnen ontwerpen, moest allereerst het bestaande zorgpad in kaart gebracht worden. Daarna konden de volgende stappen in het nieuwe zorgpad worden ontworpen. “Dit betekent dat we vanuit de patiënt redeneerden wat voor informatie ze op welke momenten nodig hadden. Maar we hebben ook nagedacht over wat dit voor zorgverleners betekent en hoe een platform kan ondersteunen in de werkzaamheden”, Anne Wil Burghoorn, Design Researcher bij Philips.

Hoewel niet direct levensbedreigend is er bij boezemdefibrilleren wel een verhoogde kans op het krijgen van een beroerte. Vaak hebben patiënten klachten van vermoeidheid, hartkloppingen of pijn. Wanneer medicijnen niet werken, kunnen patiënten worden behandeld met behulp van katheterablatie.

Hierbij worden littekens in het hartweefsel gemaakt op de plek waar de ritmestoornis ontstaat. Daardoor worden de extra prikkels geblokkeerd. “De huidige behandeling van boezemfibrilleren is deels succesvol. Tot 30% van de patiënten ervaart een terugkeer van de klachten na katheterablatie”, volgens Lukas Dekker, Cardioloog in het Catharina Ziekenhuis.

Nieuw zorgpad

Om dit percentage te verminderen en om de kwaliteit van leven verder te verbeteren, ontwierpen Philips designers samen met cardiologen en verpleegkundig specialisten van het Catharina ziekenhuis een nieuwe polikliniek met een zorgpad en digitaal platform. In deze nieuwe kliniek wordt de patiënt gedurende maximaal zes maanden behandeld op leefstijlfactoren alvorens zij een ablatie ondergaan.

De meest voorkomende oorzaken van hartritmestoornissen zijn leefstijl gerelateerd. Denk hierbij aan overgewicht, fysieke inactiviteit en hoge bloeddruk. “Met deze zorg begeleiden we patiënten in hun leefstijl, waardoor terugkeer van hartritmestoornissen na een ablatie verminderd kan worden of in het beste geval, een ablatie in de toekomst zelfs niet meer nodig is”, legt Tineke Vinck, Verpleegkundig Specialist Hart en Vaatcentrum in het Catharina Ziekenhuis, uit.

Prijswinnend design Het ‘Close to Heart-project’ leverden de designers een IF Design Award op in de categorie Professional Concept 2023. De IF Design Awards staan bekend als een van de belangrijkste en meest prestigieuze Design Award wereldwijd. Tijdens de Dutch Design Week ontmoet je de Philips designers achter het project ‘Close to Heart’. Bezoek het Philips Museum tussen 21 en 29 oktober of schrijf je in voor de Online Design Talk op 26 oktober en leer meer over de ervaringen en de lessen van de topdesigners bij Philips. Meer informatie over de Philips projecten tijdens Dutch Design Week, vind je hier.