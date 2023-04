Duurzaamheid en milieuzorg voorop bij het Slingeland Ziekenhuis

Uit handen van Adriaan van Engelen, directeur Milieuplatform Zorgsector, ontving Ton Hazekamp, lid Raad van Bestuur Slingeland, het certificaat tijdens de officiële uitreiking. In februari 2023 vond de audit plaats vanuit het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) in het Slingeland Ziekenhuis. Met het behalen van dit certificaat doet dit ziekenhuis het goed op een aantal punten. Zo voldoet het aan wetgeving voor duurzaamheid en milieuzorg, zijn er energie- en waterbesparingsmaatregelen, is er sprake van afvalscheiding en afvalpreventie, en is er het vervoersplan en een beleid gevaarlijke stoffen en vervoer.

Om het zilveren certificaat te behalen werd op een groot aantal punten getoetst, waaronder:

Duurzaam inkoopbeleid;

Verbeterplan duurzame voeding & catering;

Beleid voor duurzaam bouwen;

Greenteams in de organisatie.

Een groot aantal afdelingen hebben de auditor te woord gestaan en informatie aangeleverd. En met succes. Het ziekenhuis voldoet aan meer eisen, waarmee het een niveau hoger heeft behaald.

Duurzaamheid en milieuzorg

Zorgorganisaties kunnen met behulp van de Milieuthermometer Zorg betere keuzes maken en stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en het milieu. Dit sluit perfect aan bij de koers die het ziekenhuis heeft ingezet en bij de duurzaamheidsinitiatieven die samen met medewerkers zijn gestart. De Milieuthermometer Zorg is een managementsysteem dat duurzame bedrijfsvoering bevordert en waarborgt door middel van een groot aantal milieumaatregelen.

Eind vorig jaar ondertekende het Slingeland Ziekenhuis ook de Green Deal Zorg, waarmee het ziekenhuis zich committeert aan de doelstellingen en acties om de zorgsector duurzamer te maken. Duurzaamheid is een groot goed. De zorgsector is namelijk verantwoordelijk voor zeven procent van de Nederlandse CO₂-uitstoot, en daarmee een vervuiler van formaat.

Slingeland gaat voor goud

Het Slingeland Ziekenhuis streeft ernaar verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een gezondere omgeving. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk aspect in het beleid en de toekomstplannen van het ziekenhuis. Daartoe zijn er al verschillende maatregelen getroffen voor de nieuwbouw van het ziekenhuis, zodat zij in de toekomst het certificaat met niveau Goud kunnen behalen.

Zo zal bij de nieuwbouw rekening worden gehouden met het gebruik van duurzame materialen; efficiënt, compact en flexibel bouwen; hergebruik van apparatuur, meubels en dergelijke, en een gasloos en een energiezuinig gebouw.