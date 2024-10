Philips werkt met de zorg aan een beter milieu

De gezondheidszorg is wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan 4 procent van de CO2-uitstoot en aanzienlijk gebruik van materialen. In Nederland ligt de CO2-uitstoot van de zorg, met 7 procent van het landelijke totaal, zelfs nog iets hoger. Van al het afval dat in ons land geproduceerd wordt, is v procent afkomstig uit de zorg. Het verminderen van de impact die de zorgsector heeft op de klimaatverandering is een belangrijk doel waar ook Philips haar steentje aan bijdraagt. Zo ondertekende het bedrijf eind vorig jaar de Green Deal Duurzame Zorg.

In de afgelopen twee jaar is Philips meerdere projecten met ziekenhuizen gestart. Deze projecten zijn gebaseerd een uitgebreide 360-graden holistische levenscyclusanalyse van de duurzaamheid van een ziekenhuisorganisatie. Deze week maakte het bedrijf de eerste resultaten bekend van deze projecten.

CO2-uitstoot en milieu-impact verminderen

Een van de belangrijkste doelen was het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, en daarmee ook de milieu-impact. Behalve het in kaart brengen en beperken van de CO2-uitstoot, is binnen de projecten ook gewerkt aan het verbeteren van de patiëntenzorg en de operationele efficiëntie.

"Goede gezondheidszorg moet duurzaam zijn, waarbij de planeet wordt gerespecteerd. Philips zet zich in om samen met zorgverleners oplossingen te creëren die echte, impactvolle verandering teweegbrengen en de zorg te verduurzamen. Door samen te werken met gelijkgestemde partners over de hele wereld en onze expertise op het gebied van duurzame gezondheidszorg met hen te delen, helpen we hen om stappen te zetten naar een groenere toekomst, terwijl we tegelijkertijd de patiëntenzorg verbeteren", zegt Robert Metzke, Global Head of Sustainability bij Philips.

Vijf ziekenhuizen op twee continenten

Bij drie ziekenhuizen van Jackson Health System werd een retrospectieve levenscyclusbeoordeling uit van patiëntbewaking uitgevoerd. Daaruit bleek door over te stappen van hun vorige leverancier naar het Philips-bewakingsplatform, in een periode van 10 jaar, de CO2-uitstoot van patiëntbewaking met bijna de helft (47%) kan worden teruggedrongen. Zo zorgen de IntelliVue- en EarlyVue- monitoren van Philips gedurende die 10 jaar voor ruim 500 ton minder CO2-uitstoot. Daarnaast wordt op papier en wegwerpbatterijen ook nog eens 177 ton CO2-uitstoot bespaard.

In 2023 startte Philips een strategisch partnerschap met Champalimaud Foundation in Lissabon met als doel de CO2-uitstoot van Champalimauds diagnostische en interventionele beeldvormingsafdelingen in 2028 te halveren. Die was op dat moment 2.175 ton CO2. In het eerste jaar werd al een reductie van 24 procent in CO2-uitstoot gerealiseerd, voornamelijk door apparatuur te vervangen die volgens EcoDesign principes zijn ontwerpen en het omarmen van circulariteit.

In Frankrijk werkt Philips samen met het Universitair Ziekenhuis Rennes aan het verkleinen van de milieu-impact van de katheterisatieruimte. Het ziekenhuis gebruikt het Philips Image Guided Therapy System (Azurion) in haar cathlab. De levenscyclusanalyse van de CO2-uitstoot en milieu-impact (waaronder het gebruik van stoffen) [2] van de Azurion en andere apparatuur die worden gebruikt tijdens interventionele procedures laat zien dat het mogelijk is om de jaarlijkse uitstoot te verminderen door middel van energiebesparing, circulaire upgrades en refurbishment.

In Darlington (VK) werkt Philips aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en materiaalverspilling op de intensive care-afdeling (ICU) van het Darlington Memorial Hospital. Onderzoek heeft een aantal punten aan het licht gebracht voor het verbeteren van duurzame ICU-zorg. Optimalisatie van patiëntontslag, afvalreductie in de toeleveringsketen, training van medewerkers om kennis te delen en een duurzaamheidscultuur te stimuleren, energiebesparing en materiaalverspilling van de ICU-apparatuur en renovatie van gebouwen dragen allemaal bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Tot slot heeft ook de samenwerking met het Medisch Centrum van de Vanderbilt Universiteit in Nashville (VS) al interessante verbeterpunten opgeleverd. De radiologieafdeling van het ziekenhuis heeft in de afgelopen tien jaar 4.600 ton CO2 uitgestoten. Daarvoor is met name het gebruik van MRI- (48%) en CT-scanners (24%) verantwoordelijk. Belangrijke aanbevelingen om de uitstoot van radiologieafdelingen te beperken zijn het versnellen van digitalisering, het omarmen van circulariteit en de overgang naar duurzame energiebronnen.