Citrienfonds 3: duurzaamheid, digitalisering en arbeidsmarkt

De Nederlandse UMC’s geven een vervolg aan het Citrienfonds-programma. In Citrienfonds 3 gaat brancheorganisatie NFU aan de slag met concrete verbeteringen op de thema’s duurzaamheid, digitale inclusie en arbeidsmarkt. Inmiddels zijn voor de programma’s Samen de Zorg Vergroenen en Digitaal Mee in de Zorg al subsidies toegekend. Deze programma’s zijn aan het opstarten. Een derde programma rond arbeidsmarkt is nog in de beoordelingsfase.

De afgelopen 9 jaar leverde het Citrienfonds in zijn eerste twee programma’s een reeks innovatieprogramma’s op, waaronder Regionale Oncologienetwerken, Sturen op kwaliteit, Registratie aan de Bron, e-Health en Doen of Laten. Deze programma’s zijn inmiddels afgerond, of op eigen kracht verder gegaan.



Voor Citrienfonds 3 heeft de NFU drie nieuwe thema’s (zie hieronder), in lijn met doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de bredere beweging naar passende zorg. De brancheorganisatie stelt dit te doen met een brede blik op de burger, de patiënt en de zorgverlener, hun welzijn, gezondheid en omgeving.

Digitaal mee in de zorg

Projecten waarin de toegankelijkheid van digitale zorg centraal staat. De digitale transformatie in de gezondheidszorg is niet 'one size fits all'. Een aanzienlijke groep mensen heeft moeite om mee te komen met het gebruik van digitale toepassingen in de gezondheidszorg. De UMC's werken aan inclusievere digitale zorg en onderzoeken hoe ze daarmee meer invloed hebben op gezondheidsachterstanden.

Samen de zorg vergroenen

Projecten die bijdragen aan het verlagen van de milieu-impact van de zorg. De UMC's werken aan het minder gebruiken van single use producten, wat leidt tot minder afval. ook gaan de UMC's voor minder voorschrijven van (onnodige) medicijnen.

Anders werkt beter (in beoordelingsfase)

Projecten waarin een betere werkbeleving van de zorgprofessional centraal staat. De UMC's gaan voor niet harder maar slimmer werken. Het programma richt zich op het verbeteren van het werkgeluk van zorgprofessionals door (technologische) innovaties zoals AI te integreren, en het verlagen van de werkdruk door slimme werkmethoden, zoals anders roosteren.



De komende periode gaan de drie programma’s inventariseren wat voor ideeën en initiatieven er allemaal zijn op hun thema. Vervolgens wordt er met een wetenschappelijke onderbouwde methode een keuze gemaakt in kansrijke interventies en worden er projecten gestart om de ideeën naar de werkvloer te brengen.

Werk aan de winkel

Eerder dit jaar is er een eindevaluatie verschenen van Citrienfonds-programma 2. Uit de evaluatie bleek dat beide programma’s de afgelopen 9 jaar een basis gelegd hebben voor duurzame gezondheidszorg, het opschalen van e-health en het eenduidig registreren van zorginformatie. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel en bleken de doelstellingen van programma 2 (2019-2023) achteraf te ambitieus.



Tijdens Citrienfonds 2 stonden vier programma’s centraal: Registratie aan de bron, Doen of laten, e-health en Regionale Oncologienetwerken. Een kernthema was daarbij e-health en de daarvoor benodigde randvoorwaarden. In de eindevaluatie wordt gesteld dat de resultaten van het Citrienfonds 2 een veelbelovende basis hebben gelegd voor landelijke implementatie en opschaling.



Een toename in transmurale samenwerking en betrokkenheid tussen universitaire medische centra (umc’s) en andere individuele zorginstellingen is kenmerkend voor dit Citrienfonds. Samen werd breed draagvlak gecreëerd voor de principes, werden effecten aangetoond in pilots en kwam er zicht op randvoorwaardes en nog te nemen barrières voor grotere opschaling.

Harde noten gekraakt

Er blijkt ook winst geboekt op het gebied van eenduidige registratie van zorginfo en de zorg is efficiënter en toegankelijker geworden. Er worden echter ook enkele harde noten gekraakt in het rapport, want er is weliswaar een goede basis gelegd voor landelijke opschaling, maar om deze daadwerkelijk te realiseren is nog heel wat werk aan de winkel.



In de eindevaluatie wordt hierover gemeld: “De toename in samenwerking en betrokkenheid heeft vooralsnog niet geleid tot de gewenste landelijke implementatie en opschaling. De doelstellingen van het Citrienfonds 2 bleken na evaluatie dan ook te ambitieus gesteld en sloten onvoldoende aan bij de uitgangspositie, fase van innovatie en invloedssfeer van de vier programma’s.”