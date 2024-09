CWZ en NEO Huisartsenzorg genomineerd voor Zorgvernieuwer van het jaar

CWZ en NEO Huisartsenzorg zijn door Coöperatie VGZ genomineerd voor de verkiezing ‘Zorgvernieuwer van het jaar’. Met hun nieuwe aanpak om botbreuken op te sporen met behulp van artificial intelligence (AI), maken ze kans op 10.000 euro om het initiatief verder te brengen. Van 2 tot en met 26 september kan het Nederlandse publiek online stemmen op initiatieven in de categorieën ‘Zorgvernieuwer van het jaar’ en ‘Zorgvernieuwer van de toekomst’.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke finale-avond op dinsdag 1 oktober op het hoofdkantoor van Coöperatie VGZ in Arnhem. De prijs voor ‘Zorgvernieuwer van het jaar’ wordt toegekend aan een initiatief die in de praktijk al goede resultaten heeft opgeleverd. De nieuwe aanpak bij mogelijke botbreuken van CWZ en NEO Huisartsenzorg is zo’n succesvol initiatief.

Sneller duidelijkheid

Patiënten met een (mogelijke) botbreuk hoeven niet langer naar de spoedeisende hulp te worden doorverwezen. In Nijmegen kunnen zij via de huisartsenpost direct naar de röntgenafdeling. Hier worden foto’s gemaakt en de laborant beoordeelt met hulp van AI of er een botbreuk is. Hierdoor heeft de patiënt sneller duidelijkheid en wordt hij sneller geholpen of kan gelijk naar huis.



VGZ wil met de uitreiking van de awards meer aandacht voor slimme en vernieuwende ideeën voor de zorgverlening. Hiermee hoopt VGZ dat goede ideeën meer in de belangstelling komen te staan en ook op andere plekken in Nederland worden gebruikt.

VGZ stelt dat iedereen een stem heeft in de zorg van de toekomst en vraagt alle Nederlanders hun stem uit te brengen. De uitslag wordt bepaald door een combinatie van publieksstemmen (50 procent) en door de beoordeling van een deskundige vakjury (50 procent).

Vakjury

De vakjury bestaat uit verschillende deskundigen: zorginnovatie-expert Joris Arts, Chief Health Officer van VGZ Cas Ceulen, een afgevaardigde van de VGZ Ledenraad en Linda Daniels, Manager Medisch-specialistische zorg van de Patiëntenfederatie Nederland.

Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ en voorzitter van de jury, Cas Ceulen, zegt over de prijsvraag: “Om nog meer nadruk te leggen op het belang van zorgvernieuwing, hebben we de naam van de Samen Voorop Awards aangepast naar VGZ Zorgvernieuwer van het jaar. Net als voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer op zoek naar prachtige innovaties die bijdragen aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg.”



Vorig jaar reikte VGZ drie prijzen uit aan initiatieven in het kader van zinvolle, duurzame en toekomstbestendige zorg. Ziekenhuizen Maastricht UMC+ en Tjongerschans én stichting InMovement vielen in de prijzen en ontvingen stuk voor stuk een cheque van tienduizend euro voor hun succesvolle projecten.