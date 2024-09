Online inchecken, verduurzaming en vertrek voorzitter Careyn

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de mobiele app voor het patiëntenportaal bij Bernhoven en de introductie van online inchecken bij het Slingeland Ziekenhuis. Daarnaast ook aandacht voor de besparing van meer dan 10 ton CO2 door de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het St. Antonius en de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg door InEen. Tot slot nieuw vanuit zorgorganisatie Careyn, waar de bestuursvoorzitter besloten heeft zijn functie neer te leggen.

Mobiele app MijnBernhoven

Het Bernhoven ziekenhuis heeft deze maand een mobiele versie, in de vorm van een app, gelanceerd voor het patiëntenportaal MijnBernhoven. De app is kosteloos te downloaden en gebruiken op smartphone of tablet. Met de app hebben patiënten nu ook mobiel toegang tot een overzicht van hun medische gegevens en afspraken

De app biedt dezelfde functionaliteiten als het patiëntenportaal en is beveiligd via DigiD. Zo kunnen patiënten hun afspraken bekijken, relevante folders lezen met adviezen en informatie over hun behandeling of onderzoek. Maar ook metingen, uitslagen en brieven inzien van het medisch dossier en persoonlijke gegevens bekijken en deels ook wijzigen.

Online inchecken Slingeland

Met ingang van 23 september kunnen patiënten die een afspraak hebben op een van de poliklinieken in het Slingeland Ziekenhuis zich online inchecken. Dat kan thuis al, zodat ze in hun eigen omgeving al gegevens kunnen controleren en het aanmelden in het ziekenhuis zelf, sneller verloopt.

Online inchecken kan vanaf 24 uur voor de afspraak via MijnSlingeland. Na het inchecken ontvangen patiënten een QR-code waarmee zij zich bij aankomst in het ziekenhuis bij een van de aanmeldzuilen op de betreffende polikliniek aanmelden.

10 ton CO2 besparing

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het St. Antonius wordt sinds kort op jaarbasis meer dan 10 ton CO2 uitstoot bespaard. Dit is mogelijk omdat besloten is de 2 Symbia SPECT/CT-scanners, die gebruikt worden om organen goed in beeld te brengen, nu ’s nachts uit te zetten.

De scanners moesten sowieso elke dag herstart worden. Voorheen gebeurde dat in de ochtend, aan het begin van de werkdag. Die herstart procedure is nu gewijzigd. De scanners worden ’s avonds uitgezet zodat ze gedurende de nacht geen stroom meer verbruiken, wat dus meer dan 10.000 kilo CO2 scheelt.

InEen ondertekent Green Deal

Op 19 september heeft brancheorganisatie voor de Eerstelijnszorg, InEen, zich met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg aangesloten bij de groeiende groep zorginstellingen en -organisaties die zich inzetten voor het terugdringen van de CO2-afdruk in de zorg.

“Voor InEen is het vanzelfsprekend dat de gezondheidszorg een voortrekkersrol speelt in de transitie naar een duurzamere samenleving. De Green Deal is voor ons dan ook een kapstok voor het ontwikkelen van nieuw beleid. We ondersteunen onze leden concreet met trainingen, (netwerk)bijeenkomsten en praktische handreikingen om duurzaamheid in hun dagelijkse praktijk te integreren. Daarnaast bereiden we hen voor op de impact van de toenemende aandacht voor de duurzaamheidsrapportage (CSRD)”, aldus bestuurslid Paulus Lips van InEen.

Vertrek bestuursvoorzitter Careyn

Bestuursvoorzitter Mark Van Houdenhoven heeft, in goed overleg met de raad van toezicht, besloten zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur bij Careyn neer te leggen. Dit besluit komt nadat Van Houdenhoven zich realiseerde dat de fase waarin de organisatie zich bevindt vraagt om ander leiderschap. “Ik heb geconstateerd dat mijn achtergrond en competenties als bestuurder en de wijze waarop ik deze rol wil invullen, niet goed aansluiten bij de veranderopdracht die er ligt. Careyn staat voor een cultuuromslag om meer als één geheel te opereren. Ik heb de eerste stappen gezet en de nodige veranderingen in gang gezet”, aldus de scheidend voorzitter.

“Het is een moedige stap die we in alle openheid hebben besproken. We zijn Mark dankbaar voor de wijze waarop hij de organisatie op weg heeft geholpen naar een volgende fase. Mark heeft de samenwerking, intern en extern, versterkt en geïnvesteerd in medewerkers en de organisatie. Alles met het doel de zorg voor onze cliënten toekomstbestendig te maken”, zegt rvt-voorzitter Herman Bolhaar.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.