Dwangstoornis doorbreken met app

Hoewel veel mensen met een dwangstoornis opknappen van exposure-therapie is uit onderzoek gebleken dat er ook een grote groep onvoldoende reageert op deze behandeling of terugvalt. Een van de redenen kan zijn dat de behandeling soms niet genoeg aansluit op de persoonlijke situatie van cliënten.

De mogelijkheid van een behandeling via de app moet daarin verandering brengen. “De oefeningen meestal plaats in of rondom de spreekkamer, maar dit is voor mensen die last hebben van dwanghandelingen vaak niet de situatie zoals ze die in het dagelijkse leven ervaren”, voegt hoofdonderzoeker Elena Hoogerwerf daaraan toe. Al eerder bood hulp aan clienten via de Start App. Met deze app kunnen clienten direct na hun aanmelding beginnen met hun voorbereiding op het eerste gesprek.

Flexibele hulp bij dwangstoornis

De onderzoekers verwachten dat exposure via een app flexibeler is en beter aansluit op de persoonlijke situatie van mensen. Elena legt uit waarom: “Via de app kunnen mensen voor, na of zelfs tijdens een bloostellingsoefening in hun eigen omgeving chatten of beeldbellen met de behandelaar. Ook kunnen de gebruikers zelf bijhouden hoe ze zich voelden of gedroegen tijdens de oefening en of de angst achteraf gezien realistisch was.”

De behandelaren kunnen de registraties ook zien en weten dus al bij een volgende afspraak hoe het is gegaan. En als mensen behoefte aan een extra keer videobellen met hun behandelaar dan kan ook dat eenvoudig via de app. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste ervaringen zijn positief. Een voormalig client vertelt goede ervaringen te hebben gehad met de online behandeling: “Ik zou de behandeling aanraden aan anderen, aangezien het mij heel erg heeft geholpen. Samen met de psycholoog kon ik goed in kaart brengen wat de oorzaken zijn van mijn dwanghandelingen en wat ik het beste kon doen.”

Deelnemen aan onderzoek

Mensen die een obsessief-compulsieve stoornis ervaren, kunnen meedoen aan het onderzoek. Door middel van loting wordt bepaald of je de blootstelling op maat door middel van een app of traditionele blootstelling krijgt. In beide gevallen bestaat de behandeling uit telefoongesprekken en digitale vragenlijsten.

Deelnemers die de behandeling krijgen via de app, krijgen twintig afspraken via de app. Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Elena Hoogerwerf ([email protected]) Het onderzoek wordt gedaan door PsyQ – TOPGGz afdeling Angststoornissen – regio Haaglanden en de Universiteit Leiden.