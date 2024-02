E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen

BeterDichtbij heeft begin 2022 een academie opgetuigd om zorgprofessionals te trainen op digitale vaardigheden. Daarvoor gebruikt de Academie de opgedane ervaring in zo’n 50 ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Er zijn meerdere trainingsmogelijkheden zoals praktische kennisvideo’s en e-learnings omtrent basisvaardigheden.

Voorbeelden zijn kennisvideo’s over functies in BeterDichtbij, inspiratiemateriaal over praktijktoepassingen per specialisme en lesmateriaal over begrijpelijk digitaal communiceren met patiënten. Alle materialen zijn laagdrempelig en kosteloos te gebruiken. Het trainingsaanbod kan waar nodig op maat worden ontwikkeld voor specifieke zorgorganisaties of teams. Dat is onlangs gebeurd voor Nij Smellinghe en het IJsselland.

E-learning basis uitrol

Zo heeft de Academie samen met Nij Smellinghe een e-learning ontwikkeld voor alle zorgprofessionals die BeterDichtbij inzetten of ermee gaan starten. “Wij beschouwen dit als onderdeel van de basis implementatie”, vertelt Irma Diever, programmamanager digitale zorg en innovatie bij ziekenhuis Nij Smellinghe. “Een interactieve e-learning helpt om alle zorgmedewerkers van dezelfde informatie te voorzien en mee te nemen in de achtergrond van de keuzes die we maken. Dat is voor ons een essentiële stap in het aanbieden van een dienst als BeterDichtbij,”

Het is een bewuste keuze om de e-learning niet verplicht te maken, benadrukt Diever: het is belangrijk dat zorgverleners het zien als een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk om te leren aan de slag te gaan met digitale zorg. “De teammanagers spelen een belangrijke rol in de borging van digitale zorg, zij monitoren dan ook of de e-learning wordt gevolgd. Zo ligt de verantwoordelijkheid ook waar die hoort: in de lijn.”

Inzet op zorgpadniveau

Het Friese ziekenhuis wil in de nabije toekomst BeterDichtbij en voorlichtingsplatform Indiveo gecombineerd inzetten voor digitale zorg en daadwerkelijk aangepaste zorgpaden. “BeterDichtbij wordt al ziekenhuisbreed en op grote schaal ingezet bij ons, en dat willen we nu gaan verdiepen op zorgpadniveau”, vervolgt Diever. “Ook hier zullen e-learnings, samen met workshops en natuurlijk een projectaanpak, bij ondersteunen.”

Marinka Zwier, capaciteitsregisseur van de polikliniek cardiologie bij Nij Smellinghe. De ‘drijvende kracht’ achter de e-learning stelt in korte tijd al veel resultaten van de e-learning te zien. “Waar mijn collega’s en ik voorheen veel vragen kregen van zorgprofessionals over functies of gebruik van BeterDichtbij, is dat nu enorm afgenomen. Zorgmedewerkers weten de e-learning goed te vinden en dat voorkomt deze vragen. En dat bespaart natuurlijk tijd die we weer in de vervolgstappen kunnen investeren.”

Diever voegt toe dat medewerkers zo ook makkelijker meegenomen worden in de digitalisering van het ziekenhuis. “Je krijgt hierdoor medewerkers ook makkelijker mee met digitalisering. Door de e-learning is het helder wat de werkafspraken zijn en hoe BeterDichtbij werkt, en dat verhoogt de motivatie.”

Uniform gebruik

Bij het IJsselland Ziekenhuis vormde een e-learning een belangrijk onderdeel van een brede uitrol van BeterDichtbij. Sabine Boon was als projectmanager bij de start van de implementatie betrokken. “BeterDichtbij werd bij ons in huis al wel gebruikt, maar nog niet uniform en op alle afdelingen”, vertelt Boon. “Daar wilden we verandering in brengen.”

Om snel alle juiste informatie beschikbaar te stellen, is een e-learning op intranet geplaatst, die eenvoudig te downloaden is door alle zorgmedewerkers. Daarmee hadden alle zorgprofessionals op de poli’s de juiste instructies en materialen tot hun beschikking, wat bijdroeg aan een gedegen implementatie.

Het IJsselland wil de e-learning uiteindelijk in de leeromgeving van het ziekenhuis beschikbaar stellen, vertelt Boon. “Ik denk dan aan een compacte e-learning over de functies van BeterDichtbij. Laagdrempelig en eenvoudig voor iedereen te volgen. Nieuwe medewerkers lopen die dan altijd door, en krijgen persoonlijk context en uitleg van hun buddy. Want persoonlijke ondersteuning aanvullend op een digitale training is en blijft belangrijk.”