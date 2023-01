Een hartinfarct voorspellen met AI

De inzet van kunstmatige intelligentie (AI) kan in de hartzorg onder andere van meerwaarde zijn bij het beslissingstraject voor het al dan niet plaatsen van een stent, zo stellen cardiologen. De komst van het CARA Lab biedt volgens Ivana Išgum, hoogleraar AI en Medische Beeldvorming aan Amsterdam UMC de kans om AI-algoritmes voor de hartzorg te ontwikkelen. “Algoritmes die in realtime gegevens kunnen analyseren en cardiologen kunnen ondersteunen bij deze moeilijke beslissing.”

AI-algoritmes voorspellen hartinfarct

De AI-algoritmes die in het nieuwe CARA Lab bij het Amsterdam UMC ontwikkeld gaan worden, zullen in staat zijn om te voorspellen of een vernauwing in een kransslagader al dan niet tot een hartinfarct kan leiden. Daarnaast wordt binnen het CARA Lab ook onderzoek gedaan naar het minimaliseren van de complicaties die patiënten ervaren nadat een stent geplaatst is.

Het team van het CARA Lab gaat voor deze ontwikkeling AI samen gebruiken met optische coherentietomografie (OCT). Dit is een relatief nieuwe technologie voor beeldvorming waarmee hoge revolutiebeelden geproduceerd kunnen worden. Met deze werkwijze hopen de onderzoekers en wetenschappers gegevens te verzamelen die gebruikt kunnen worden voor het doen van voorspellingen. Denk daarbij aan het type plaque-opbouw dat de vernauwing in de slagader veroorzaakt.

OCT-beelden

De belangrijkste aanname is dat AI-ondersteunde interpretatie van OCT-beelden zal resulteren in een toenemend gebruik van OCT bij de besluitvorming over revascularisatie, wat zal worden getest door de evaluatie van patiëntresultaten en enquêtes. Een eerder, eerste, onderzoek toonde al aan dat er een goede algehele correlatie bestaat tussen de OCT- en histopathologische bevindingen. Er zijn wel enkele beperkingen die kunnen worden verholpen door vergelijking met andere beeldvormende modaliteiten zoals computertomografie (CT).

“OCT genereert veel informatie die realtime analyse vereist om belangrijke beslissingen voor de patiënt te nemen. De combinatie van technologische vooruitgang bij beeldvorming, de vooruitgang in AI en de schat aan data rondom stentoperaties maakt dat dit een ideale toepassing van AI mogelijk maakt”, aldus Clarisa Sánchez Gutiérrez, hoogleraar AI & Health aan de Universiteit van Amsterdam.