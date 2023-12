Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie

Iedere organisatie werkt met een eigen IT-systeem, met als gevolg dat belangrijke (cliënt)informatie in verschillende systemen versnipperd wordt opgeslagen. Dit resulteert in een spinnenweb van werkomgevingen, waarbij medewerkers bij elke organisatie moeten inloggen met verschillende loginaccounts, e-mailadressen en Microsoft 365-licenties om (cliënt)informatie te achterhalen. Met de komst van het partnerportaal is dit verleden tijd. Edwin Friesen, IT-architect bij Ictivity: “In veel sectoren zien we dat samenwerkingsverbanden steeds belangrijker worden, maar dat ze ook veel (technische) uitdagingen met zich meebrengen. Zo ook in de zorg.”

Eenmaal inloggen bij partnerportaal

Het partnerportaal van Ictivity biedt zowel interne als externe medewerkers één centrale werkplek. Medewerkers loggen in met hun eigen organisatie-login, ofwel single sign-on. Vervolgens krijgen ze toegang tot alle benodigde informatie om gezamenlijk de beste zorg te kunnen leveren. Denk aan informatie zoals het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), zorgprotocollen, werkdocumenten en onderlinge communicatiemiddelen. Dit draagt niet alleen bij aan werkverlichting voor zorgmedewerkers, maar heeft ook financiële voordelen omdat zorgorganisaties geen dubbele licenties meer aan hoeven te schaffen.

Verlichting in werkdruk en kosten

Het partnerportaal is een unieke oplossing om medewerkers uit verschillende organisaties op een veilige, efficiënte en kostenbesparende manier eenvoudig te laten samenwerken binnen de keten. Saskia Aspers, beleidsadviseur zorg en informatie bij PSW vertelt dat vraagstukken in de zorg steeds groter en complexer worden. Om de kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk te houden, is het als zorgorganisatie steeds belangrijker om de handen ineen te slaan met andere partijen.

“Die behoefte zorgde echter voor extra kosten en complexiteit, vooral voor onze medewerkers. Het partnerportaal brengt hierin verandering. Medewerkers kunnen nu gemakkelijk via één centrale plek samenwerken. Dat levert veel werkverlichting op en bespaart bovendien tijd die besteed kan worden aan hetgeen waar het écht om draait: het bieden van de beste zorg”, aldus Aspers. Uit een onderzoek van Ictivity een paar jaar geleden waaraan 500 zorgmedewerkers deelnamen, bleek dat het vaak opnieuw moeten inloggen in zorgdossiers de grootste frustratie is.