Eerste MRI-scan op afstand gemaakt in België

Slimme ontwikkelingen rond MRI-scans tuimelen het afgelopen jaar over elkaar heen. Dankzij AI worden beelden bijvoorbeeld steeds scherper. Tevens kan met behulp van large language models een MRI-scanner tegenwoordig zelfs al ‘gedachten lezen’. Ook op het gebied van duurzaamheid wordt er hard aan de weg getimmerd, bijvoorbeeld door de energieverslindende apparaten slimmer te koelen. En nu worden dus in België zelfs de eerste MRI-scans op grote afstand gemaakt ofwel kan een medewerker in ziekenhuis X van grote afstand beelden maken met een MRI-scanner in ziekenhuis Y!

Virtual cockpit

Deze nieuwe ontwikkeling van Siemens Healthineers, genaamd de Syngo Virtual Cockpit, biedt aanzienlijke voordelen voor zowel de medische staf als de patiënten. In een tijd waarin de COVID-19-gerelateerde uitdagingen weer toenemen, biedt scannen op afstand een veilige en geïsoleerde werkomgeving voor medewerkers van de radiologie. Ze kunnen nu vanaf verschillende locaties, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, maximaal drie MRI-scanners gelijktijdig bedienen. Er wordt echter altijd een ervaren medewerker in de buurt van de patiënt geplaatst om de nodige zorg te bieden.

MRI-scans op afstand

Deze nieuwe aanpak op afstand heeft gunstige gevolgen voor de patiëntervaring, met kortere wachttijden en meer gerichte zorg. Bovendien elimineert het onnodige verplaatsingen voor zowel patiënten als medisch personeel. Ook nachtdiensten bij medische noodsituaties kunnen nu op afstand worden uitgevoerd, hetgeen zorgt voor meer ontspannen werknemers en een vermindering van de werkdruk.

Een ander belangrijk aspect van deze innovatie is de mogelijkheid om nieuwe medewerkers in de medische beeldvorming efficiënter op te leiden. De Virtual Cockpit stelt nieuwkomers in staat om gedurende de dag geconcentreerd te observeren en te leren van experts, terwijl ze tot drie scanners beheren. Dit versnelt hun inzetbaarheid met wel 30%.

Personeelstekorten opvangen

Deze unieke ontwikkeling, ondersteund door Siemens Healthineers, benadrukt de rol van technologie en teamwork in de gezondheidszorg. Het is een welkome aanvulling in een tijd waarin er in de zorgsector sprake is van tekorten aan gekwalificeerd personeel. De vrijgekomen mankracht kan nu worden ingezet voor verdere opleiding, hetgeen essentieel is in tijden van grote personeelstekorten in de medische beeldvorming.

Remote live scannen op afstand

Met remote live scanning wordt het patiëntbeheer gescheiden van de technische handelingen, wat resulteert in een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Het maken van beelden wordt toevertrouwd aan de ene medewerker, terwijl een ander zich puur richt op de zorg voor de patiënt. Beiden blijven in contact via communicatiemodules en camera’s, waarbij de privacywetgeving en veilige verbindingen strikt worden nageleefd.

Deze technologische vooruitgang is een veelbelovende oplossing voor ziekenhuizen, die soms hun scanners moeten uitschakelen vanwege een tekort aan personeel, hetgeen resulteert in langere wachttijden. Nu biedt de nieuwe technologie de mogelijkheid om de zorg op een efficiëntere manier te organiseren. Syngo Virtual Cockpit, de software waarmee tot drie MRI-scanners op afstand kunnen worden bediend, opent de deur naar flexibeler en kwalitatief hoogstaandere zorg voor patiënten. Scans kunnen nu vanuit diverse locaties worden uitgevoerd en hoeven dus niet meer per se te gebeuren in een console naast de scanner.