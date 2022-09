Eerste revalidatiecentrum sluit aan bij BeterDichtbij

Merem Medische Revalidatie gebruikt als eerste revalidatie expertisecentrum de app BeterDichtbij. Onlangs startte op de locatie Flevoziekenhuis namelijk een pilot met deze digitale communicatietechnologie. BeterDichtbij is een gratis app die direct en veilig contact tussen patiënt en zorgverlener mogelijk maakt. Het digitale communicatiemiddel wordt al langer ingezet in de zorgsector. Bauke Boezeman, manager Zorglogistiek bij Merem, vertelt: “De applicatie wordt al door veel ziekenhuizen en huisartsen in Nederland gebruikt om met patiënten op een Whatsapp-achtige manier te communiceren. Wij zijn trots dat we als eerste revalidatiecentrum in Nederland nu ook BeterDichtbij inzetten. Na een evaluatie van de ervaringen en het aandragen van eventuele verbeterpunten, zullen we de applicatie Merem-breed verder uitrollen.”

App doorontwikkelen en uitrollen

BeterDichtbij is een initiatief van alle ziekenhuizen gezamenlijk in Nederland. De vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn de belangrijkste participanten in het bedrijf achter het BeterDichtbij platform. De gratis BeterDichtbij app wordt steeds breder ingezet in de zorg en nu sluit dus óók een revalidatiecentrum aan. De ziekenhuizen nemen het voortouw in voortdurende doorontwikkeling van deze dienst voor digitaal contact in de zorg. Dat geldt dus niet voor alleen voor de ziekenhuizen zelf maar letterlijk voor alle zorgorganisaties in Nederland: van revalidatiecentrum tot paramedische praktijk en van thuiszorgorganisatie tot huisarts.

Laagdrempelig contact bij revalidatie

Bij Merem wordt de applicatie ingezet op het medisch secretariaat op de afdeling planning en in de behandeldienst. Suzanne van Vegten, voorzitter van de raad van bestuur van Merem vertelt: Op die manier creëren wij persoonlijk contact waar en wanneer de patiënt dat wilt. Merem kijken we naar een leven met meer mogelijkheden. Dat betekent ook dat we in onze zorg en dienstverlening blijven kijken naar de mogelijkheden die er zijn om behandeling en contact te verbeteren of te vereenvoudigen. BeterDichtbij levert hier een mooie bijdrage aan en helpt met het uitbouwen van persoonlijk en laagdrempelig contact.”

Het digitale contact via de app kan medisch van aard zijn en loopt dan via een zorgverlener. Maar patiënten kunnen op de app ook allerhande praktische vragen stellen over wie er mee kan komen op de afspraak of over de parkeermogelijkheden bij het revalidatiecentrum. Dergelijke praktische vragen kan het secretariaat nu dus ook via de app laagdrempelig beantwoorden. Sander Bijl operationeel directeur bij BeterDichtbij: “We zien graag dat de patiënt gedurende de hele zorgreis op een laagdrempelige manier contact kan hebben met alle zorgverleners die op het traject voorkomen. We zijn dan ook heel blij dat Merem als eerste revalidatie expertisecentrum onze applicatie BeterDichtbij gebruikt. Het maakt het plaatje steeds vollediger en completer.”