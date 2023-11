Eerste zorgaanbieder aangesloten op toestemmingsplatform Mitz

De websites Mitz-toestemming.nl voor zorgaanbieders en IT-leveranciers en MijnMitz.nl voor burgers zijn al enkele maanden gereed. En nu is dus de volgende stap gezet door de allereerste zorgaanbieder aan te sluiten op het toestemmingsplatform. Het is de bedoeling dat op den duur álle burgers op deze toekomstbestendige wijze hun toestemmingskeuze, ja of nee, kunnen vastleggen. Het gaat er dan om of zorgaanbieders hun medische gegevens mogen delen. Met de aansluiting van de Brabantse huisartsenpraktijk op Mitz, is een belangrijke stap gezet op weg naar verdere uitrol.

“Je kunt een heel mooi product hebben, maar je moet ook bewijzen dat het werkt. Voor ons is dat moment nu aangebroken, als de eerste toestemmingen in Mitz beschikbaar zijn”, legt Francine Bergman, directeur Relatiebeheer op de website van VZVZ uit. De eerste aansluiting van een huisartsenpraktijk is in dat opzicht zonder meer een mijlpaal te noemen. VZVZ is verantwoordelijk voor het beheren, (door)ontwikkelen en implementeren van Mitz en de daarbij behorende dienstverlening.

Overzichtelijke toestemmingen

Toestemming geven gebeurde tot nu toe op veel verschillende manieren en plaatsen. Steeds opnieuw, vaak anders en regelmatig handmatig. Hierdoor verloor de patiënt vaak de grip en het overzicht over de eigen toestemmingskeuzes. Om het eenvoudiger en overzichtelijker te maken voor de gehele zorg is daarom online toestemmingsvoorziening Mitz ontwikkeld.



Wie als patiënt op MijnMitz.nl een toestemming doorvoert – of intrekt – moet er uiteindelijk van uit kunnen gaan dat alle op Mitz aangesloten zorgaanbieders hiervan automatisch op de hoogte gesteld worden en dit in hun uitwisselingssystemen toepassen. Voor zorgverleners is het handig als ze met één klik op de muis op een landelijke online standaard kunnen zien of een patiënt wel of geen toestemming heeft gegeven voor een bepaalde gegevensuitwisseling. Voor de patiënt is het natuurlijk ook handig als hij alle toestemmingsgegevens op één platform beschikbaar heeft.

Toestemmingsplatform

Mitz is een gemeenschappelijk toestemmingsplatform, waarop de keuzes van mensen in Nederland voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Eerder werden al contracten met softwareleveranciers getekend. En nu is dus de allereerste livegang bij een zorgaanbieder met succes doorgevoerd. Concreet gaat het om de Udense huisartsenpraktijk De Morgen, die met haar zorgapplicatie MediKIT is aangesloten op Mitz.

Voor het overzetten van de huidige, lokaal vastgestelde, toestemmingskeuzes is in dit geval gebruik gemaakt van het batchmigratie-scenario dat het Landelijk Schakelpunt (LSP) als uitwisselingsplatform ter beschikking heeft gesteld. Zorgaanbieders of zorginformatiesystemen die niet zijn aangesloten op het LSP kunnen op een andere manier aansluiten. Door de nauwe samenwerking met zorgverleners, IT-partners, zoals Meditools, Topicus, SmartMed en Itzos, en uitwisselingsplatform AORTA/LSP komt Mitz komende periode in een stroomversnelling. De leveranciers nemen het voortouw om de aansluiting op het online toestemmingsplatform voor hun klanten te faciliteren.

Uitrol toestemmingsplatform

Het goede voorbeeld van de Brabantse huisartsenpraktijk wordt nu snel gevolgd door zorgaanbieders uit andere sectoren. Binnenkort worden bijvoorbeeld Apotheek Pijnacker Centrum (samen met SmartMed) en het diagnostisch centrum Star-shl (samen met MC-leverancier Itzos) op Mitz aangesloten

Francine Bergman is goed te spreken over de gezette stappen, maar vindt dat Mitz pas echt succesvol is als voor alle burgers de toestemmingskeuzes op het toestemmingsplatform geraadpleegd kunnen worden. “Deze gecontroleerde aansluitingen op Mitz moeten bewijzen dat het echt tijdwinst oplevert: omdat burgers slechts eenmalig toestemming hoeven te registreren en zorgaanbieders dit automatisch kunnen opvragen. Als dat bewezen is, kan de brede uitrol van start.”