Effectiever medicatie waarschuwingssysteem op de IC

De resultaten van het onderzoek zijn vorige week in The Lancet gepubliceerd. Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of afzwakken als ze gelijktijdig worden gebruikt. Vanzelfsprekend kan dit ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Daarom is het belangrijk om artsen tijdig te waarschuwen voor schadelijke combinaties. Hiervoor worden digitale beslissingsondersteunende systemen, oftewel Clinical Decision Support Systems (CDSS’s) gebruikt. Een CDSS geeft een waarschuwing als een arts medicijnen voorschrijft die elkaars werking kunnen beïnvloeden.

Waarschuwingsmoeheid

Op een IC komt het vaker voor dat patiënten gelijktijdig meerdere medicijnen krijgen toegediend. Het beslissingsondersteunend waarschuwingssysteem laat dan ook vaker van zich horen op de IC. Dit terwijl de risico’s op de IC beperkt zijn. De overvloed aan waarschuwingen komt omdat het bestaande systeem niet is afgestemd op een IC-omgeving. Dit leidt tot waarschuwingsmoeheid waardoor IC-artsen tachtig procent van de waarschuwingen negeren, waaronder regelmatig ook belangrijke waarschuwingen. Reden temeer om het waarschuwingssysteem aan te passen op een IC-omgeving.

Alleen relevante waarschuwingen

Voor de studie van Amsterdam UMC is het digitale beslissingsondersteunende systeem geschikt gemaakt voor gebruik op de IC-afdeling. Het systeem geeft in dat geval alleen een waarschuwing als er een combinatie van geneesmiddelen wordt gebruikt dat een hoog risico is voor een IC-patient.

“Juist doordat het systeem minder, maar voor de IC-omgeving relevantere waarschuwingen geeft, is het effectiever en daarmee waardevoller voor zorgverleners en patiënten”, zegt hoogleraar medische informatiekunde en hoofdonderzoeker, Ameen Abu-Hanna van Amsterdam UMC. De studie is gesubsidieerd door ZonMw, via het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Waarschuwingssysteem en triage-app

Zorgverleners krijgen in hun werk steeds vaker hulp en ondersteuning dankzij digitale toepassingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft vorig jaar aangetoond dat de Trauma Triage App ervoor zorgt dat meer traumapatiënten naar het juiste traumacentrum worden gebracht.

Uit een analyse van ruim 80.000 spoedambulanceritten blijkt dat – door gebruik te maken van de triage-app – meer ernstig gewonde patiënten naar een level 1 traumacentrum worden gebracht. Niet alleen de app zelf draagt bij aan de resultaten, ook de training vooraf over de inzet van de app en de bewustwording tijdens het gebruiken van de app maken het verschil.