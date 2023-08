Eind aan ‘one size fits all’ dankzij e-health-technologie

Het TechMed Centrum ontwikkelt en onderzoekt innovatieve, gepersonaliseerde e-health-oplossingen en -technologie en draagt daarmee substantieel bij aan een duurzame, efficiënte en effectieve gezondheidszorg voor iedereen.

Samenwerking tussen disciplines – zoals biomedische technologie, informatica elektrische engineering en gedragswetenschappen – is daarvoor essentieel. Zo wordt op de Universiteit Twente de hele keten bestreken: van technologieontwikkeling tot en met implementatie. “E-health is inherent multidisciplinair, je kunt niet zonder samenwerking met andere vakgroepen”, aldus Witteveen.

Holistische en risk-based benadering

Witteveen is gespecialiseerd in gepersonaliseerde e-health-technologie voor oncologie. Zij wil de kwaliteit van leven na kanker verbeteren. Het onderzoek hiernaar is risk-based en holistisch: er wordt bekeken wie risico loopt op welke klachten, hoe daarop gemonitord kan worden en wat optimale aanbevelingen zijn per individu. Eén van die klachten is vermoeidheid. Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar wat een patiënt zelf kan doen, bijvoorbeeld met leefstijlverbetering, zoals in het 4TU RECENTRE programma, gericht op slimme monitoring en late effecten na kanker.

Het onderzoek van Witteveens collega, universitair hoofddocent Monique Tabak, richt zich op gepersonaliseerde e-health-technologie voor patiënten met complexe chronische aandoeningen. “Er zijn in Nederland op dit moment ongeveer tien miljoen mensen met een chronische aandoening”, vertelt zij. “Het is een van de grootste uitdagingen in de zorg op dit moment, want we worden ouder en hebben steeds meer aandoeningen tegelijk. Je kunt bijvoorbeeld COPD hebben, chronisch hartfalen en een angststoornis. Hoe weet je dan wat er aan de hand is als klachten verergeren? Hoe kan je zo snel mogelijk de juiste interventie aanbieden? En kan je verslechtering wellicht voorspellen en voorkomen?”

De kracht van technologie

De hiervoor in te zetten technologie is de directe link naar universitair docent Yin Wang. Zij combineert multimodale modelgebaseerde signaalwaarneming en -verwerking met fysiologische systeemmodelleringstechnieken en ontwikkelt technieken voor monitoring op afstand om voortdurend de dynamische relaties tussen de fysiologische symptomen (zoals hartactiviteit) en activiteiten in het dagelijks leven te volgen.

“We maken gebruik van bestaande tools en ontwikkelen zelf nieuwe technologieën”, schetst Wang. “Denk aan wearables zoals smart watches en bewegingssensoren op het lijf en aan contactloze sensoren die bijvoorbeeld hartslag en beweging op afstand monitoren. Van belang is dat we daarbij niet alleen de verandering zelf – zoals een verhoogde hartslag – in beeld krijgen, maar ook de aanleiding. Want er kan een verband zijn tussen een fysiologische verandering en externe factoren. Ook kijken we naar de interactie tussen verschillende lichaamsfuncties.”

