Elektrische bakfietsen voor bloedafname bij Tergooi

De optie om bloed te prikken bij patiënten thuis is een dienst die in het Tergooi MC tijdens de coronapandemie zijn intrede deed. Een min of meer uit nood geboren oplossing dus, die ook nadat de contact beperkende maatregelen opgeheven zijn, in leven gehouden is. Sinds eind juli rijden medewerkers van de bloedafname dienst op twee elektrische bakfietsen door Hilversum. Aan het eind van de dag worden de buisjes met bloed bij het lab afgeleverd. De uitslag ontvangen de patiënten, zoals gewoonlijk, via de arts.

Duurzame bloedafname

Met de aanschaf van twee elektrische bakfietsen, is de oplossing nu ook een stuk duurzamer en gezonder voor de medewerkers van de bloedafname dienst. Bijkomend voordeel is dat de bakfietsen een stuk soepeler door het drukke verkeer kunnen bewegen dan auto’s en ook veel minder problemen hebben met parkeren. Ze kunnen gewoon bij de patiënten op de stoep gestald worden.

“Het is milieuvriendelijk en een stuk makkelijker om door het drukke verkeer te gaan. Als je in het centrum van Hilversum moet zijn kun je met de auto nooit een parkeerplaats vinden. Heel onhandig. En het is ook nog eens gezond om lekker buiten op de fiets te zitten. Als het sneeuwt, stormt of regent pak ik wel de auto hoor”, vertelt Rianne Brouwer van de bloedafname tegenover een verslaggever van de Gooi en Eemlander.

Omdat de patiënten die thuis bezocht worden om bloed te prikken zelf niet in staat zijn naar het ziekenhuis te komen, heeft de thuisservice van de bloedafname dienst nog een voordeel. Tijdens de bezoeken is de verpleegkundige ook meteen even een luisterend oor voor de betreffende patiënt. Het komt wel eens voor dat een patiënt op een hele dag alleen een bezoekje van de bloedafname verpleegkundige krijgt.

Rianne Brouwer (l) en Carolien van Ravels-van Hengstum (r) van de bloedafname dienst bij hun nieuwe elektrische bakfietsen.(Foto: Tergooi MC)