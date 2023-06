Elon Musk: ‘Eerste proefpersoon krijgt binnenkort hersenimplantaat’

Op 26 mei meldden we op het ICT&health platform dat Neuralink, na vele jaren touwtrekken, eindelijk toestemming heeft gekregen van het FDA om haar implantaten op proefpersonen te testen. Het bedrijf wil met haar slimme technologie blinden weer laten zien en verlamden weer laten lopen. Ook moet de implantaten straks kunnen worden ingezet voor ziektes als amytrofische laterale sclerose (ALS) of Parkinson.

Proefpersoon met dwarslaesie

Zo’n smartwatch voor in je hoofd is in de toekomst dus een soort hightech duizend-dingen-doekje voor tal van beperkingen en stoornissen. Of dat allemaal gaat lukken is natuurlijk nog maar de vraag. Hoe dan ook duurt het volgens experts nog de nodige jaren voordat ‘de links’ daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast.

Desondanks gaat het door de recente toestemming van de FDA nu opeens wel allemaal erg snel. Waar Neuralink een maand geleden nog zei niet precies te weten wanneer er begonnen zou worden met een proefpersoon, verklapte Musk midden juni in Frankrijk dat eind al dit jaar de eerste proef met een mens start. Er zal dan concreet een implantaat geplaatst worden bij iemand met een lage of een hoge dwarslaesie. Musk wilde echter nog niet zeggen hoeveel patiënten er het komende jaar een implantaat zullen krijgen, maar zal de komende tijd nog wel wat meer informatie gaan druppelen.

Hersenimplantaten als gamechanger

Hoe de proeven met mensen gaan uitpakken is nog de vraag en dat is zonder meer erg spannend, in de eerste plaats natuurlijk voor die allereerste proefpersoon! Er worden nog steeds omstreden dierproeven gedaan met de hersenchips die naar het schijnt wel resultaten opleveren. Wanneer het bedrijf slaagt in wat het wil doen, heeft het zeker potentie om de wereld te veranderen. Het idee is om het implantaat niet alleen samen te laten werken met de neuronen in de hersenen, maar ook met AI, zodat een

brain-computer interface wordt gecreëerd.

Je kunt dan dingen doen met alleen je brein. Denk bijvoorbeeld aan een game spelen zoals het aapje dat Pong deed, of een smartphone bedienen, ondanks dat je verlamd bent. Stel bijvoorbeeld dat je een dwarslaesie hebt en het Neuralink-apparaat stuurt vervolgens signalen naar je ledematen, waardoor de problemen met je rug worden omzeild en je misschien weer kunt lopen? Het blijft natuurlijk absoluut een prachtig vergezicht!