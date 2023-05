Neuralink mag hersenimplantaten bij mensen testen

Aan de belangrijke toestemming van FDA ging een jarenlange strijd vooraf. Elon Musk roept al sinds de oprichting van Neuralink regelmatig dat menselijke proefpersonen nodig zijn om zijn bedrijf verder te helpen. Maar FDA was hieromtrent zeer terughoudend, niet in de laatste plaats omdat er in de maatschappij kritische vragen werden gesteld over dierproeven met de hersenimplantaten. In 2022 was er zelfs een officieel onderzoek naar vermeend dierenleed, dat veroorzaakt zou worden doordat de proeven te gehaast werden uitgevoerd. Neuralink heeft die aantijgingen officieel altijd ontkend.

Concurrentie op markt hersenimplantaten

Zeker is dat de weg naar een daadwerkelijke marktintroductie van Musks hersenimplantaten bezaaid ligt met de nodige voetangels en klemmen. Concurrenten hebben de afgelopen zes jaren bepaald niet stil gezeten en zijn ook druk doende met de ontwikkeling van slimme hersenimplantaten. Zo heeft het bedrijf Synchron een hersenimplantaat gemaakt dat zonder te snijden in het hoofd kan worden geplaatst. Tevens zijn ze verder met hun productontwikkeling dan Neuralink, want het bedrijf testte het implantaat al bij vier mensen en heeft het zelfs al bij één bij een patiënt geplaatst.

Een ander voorbeeld van het plaatsen van een link in de hersenen, zagen we onlangs nog in Nederland. Het Nederlandse medtech bedrijf ONWARD Medical presenteerde een baanbrekende Brain Computer Interface (BCI), die dwarslaesiepatiënten in staat stelt om weer te lopen. Een verlamde proefpersoon liet zelfs op televisie zien dat hij puur door te denken aan opstaan of lopen, weer kan bewegen.

Smartwatch in je hoofd

Musk hoopt dat hij met zijn slimme implantaten straks niet alleen mensen met een verlamming kan helpen, maar schetst ook vergezichten omtrent het genezen van een hele reeks aandoeningen zoals obesitas, autisme, depressie en schizofrenie. Tevens denkt hij dat het mogelijk wordt om met je brein op het web te surfen en ziet hij mogelijkheden voor telepathie. Eind vorig jaar haalde hij zelfs de krantenkoppen toen hij zei dat hij zoveel vertrouwen had in de veiligheid van de apparaten dat hij bereid zou zijn ze bij zijn kinderen te implanteren.

Proefpersonen voor hersenimplantaten

Maar zover is het uiteraard nog lang niet, want na zes jaar hard werk mogen nu feitelijk pas de eerste klinische proeven met mensen worden gedaan, terwijl sommige concurrenten op een aantal punten al verder zijn in hun productontwikkeling. Toch is het groen licht van de FDA zonder meer een grote mijlpaal en kan het avontuur van Neuralink nu eindelijk écht beginnen. “Het ‘ja’ van de FDA vertegenwoordigt een belangrijke eerste stap waardoor onze technologie op een dag veel mensen kan helpen”, laat een woordvoerder van Neuralink op Twitter, dat net als Tesla ook al in handen is van Musk, in een tweet weten.

Het bedrijf hult zich echter nog in stilzwijgen over de concrete doelstellingen van het klinisch onderzoek bij mensen. Wel is het duidelijk dat het bedrijf straks daadwerkelijk proefpersonen gaat rekruteren en dat er binnenkort meer details bekend zullen worden.