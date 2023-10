Europese call voor tegengaan van hersenveroudering

In november opent het Europese partnerschap ERA4Health de NutriBran call voor internationaal onderzoek naar het tegengaan van veroudering van het menselijk brein. Voor onderzoeken die in aanmerking komen voor de financiering is vanuit NWO bijna twee miljoen euro beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde is dat Nederlandse onderzoekers die internationaal willen samenwerken. Per project kan maximaal 325.000 euro aangevraagd worden.