Extra investering in Leidse AI-app voor mensen met spraakproblemen

De oprichters zullen het nieuwe kapitaal gebruiken om hun technologie en bel-app in abonnementsvorm op de markt te brengen. “Onze droom is om onze technologie beschikbaar te hebben op elke smartphone en laptop wereldwijd voor een meer inclusieve wereld”, zegt Whispp-oprichter en CEO Joris Castermans. Bovendien zal de investering worden gebruikt om de AI-technologie en -producten te perfectioneren en om partnerships aan te gaan met marktleiders voor verdere uitbreiding binnen Europa en naar Amerikaanse markten.

AI & spraakproblemen

Er zijn steeds meer partijen die zich met AI inzetten om een veelheid aan verschillende spraakproblemen op te lossen. Kunstmatige intelligentie blijkt onder meer handig voor onderzoekers om nieuwe vormen van spraaktechnologie te ontwikkelen. Een goed recent voorbeeld is dat NWO in augustus 2023 een NGF AiNed Fellowship-beurs heeft toegekend aan een project onder leiding van Cristian Tejedor Garcia van het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. Het doel van het project is om nieuwe vormen van spraaktechnologie te ontwikkelen. Kunstmatige intelligentie ondersteunt hierbij in het doen van diagnoses en het beheer van neurodegeneratieve ziekten. Tevens wordt er AI-ondersteunde support ontwikkeld voor verbetering van uitspraak en leesvaardigheid.

Wereldwijd zijn er hiernaast al verschillende soorten AI-ondersteunende spraakapps beschikbaar. Deze apps gebruiken kunstmatige intelligentie om verschillende spraak- en communicatieproblemen aan te pakken. Ook specifieke apps rond spraakherstel en -versterking zijn al op de markt. Er is een grote diversiteit in oplossingen die elk hun eigen specifieke voor- en nadelen hebben. Enkele andere voorbeelden van apps voor spraakondersteuning zijn Speech Assistant AAC, Voice It en Predictable.

Natuurlijke stem terug

De specifieke spraaktechnologie van Whispp op smartphones en computers zet gefluisterde spraak en spraak met stembandproblemen in real-time om in de natuurlijke stem van een persoon, met de intonatie en emotie die de spreker bedoelt. De mobiele app stelt gebruikers volgens het bedrijf in staat om zichzelf verstaanbaar te maken met hun smartphone, overal en in elk gesprek, zelfs met achtergrondgeluid. Gebruikers behouden hun bewegingsvrijheid omdat hun gesprekspartner(s) hen horen via draadloze oordopjes of een draadloze luidspreker. Mensen die nog steeds hun eigen natuurlijke stem hebben, zoals mensen die stotteren, kunnen hun persoonlijke stem ‘maken’ door ongeveer twee minuten van hun stem in de app op te nemen.

Gefluisterde spraak

De eigen AI spraaktechnologie en bel-app zetten gefluisterde spraak en aangetaste spraak real-time om in een heldere stem, die kan worden aangepast met de beoogde intonatie, modulatie en emotie. Door neurologische veranderingen in het spraakmechanisme is het bij verschillende spraakstoornissen zinvol om te fluisteren in plaats van te praten. Hierdoor kan het stotteren tot wel 85% verminderen. Patiënten met krampachtige dysfonie of recidiverende respiratoire papillomatose zijn met de AI-app in staat veel meer ontspannen en vloeiend te spreken als zij fluisteren. Castermans werd geïnspireerd om deze AI-technologie te ontwikkelen door zijn eigen spraakproblemen en jarenlange uitdagingen met stotteren in zijn jeugd.