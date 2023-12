FDA keurt gepatenteerd AI-hoortoestel goed voor consumentenmarkt

Het gebruik van AI in hoortoestellen is op zich niet nieuw. AI-technologieën worden zelfs al jaren toegepast in de behoorlijk innovatieve hoortoestellenindustrie. Fabrikanten zoals Starkey en Widex hebben ook bijvoorbeeld AI-functionaliteiten geïntegreerd in hun producten om de luisterervaring en het gebruiksgemak te verbeteren. Starkey bijvoorbeeld gebruikt AI in hoortoestellen voor automatische geluidsbeheersing en biedt zelfs gezondheidsmonitoring en valdetectie. Widex heeft AI ingezet onder meer ingezet om feedback van gebruikers verzamelen voor het realiseren van een betere geluidskwaliteit​​​​​​​​​​​​.

Prijswinnende app

Het nieuwe hoortoestel, de JVC EH-Z1500, heeft een aantal bestaande oplossingen aan boord maar ook vernieuwende opties. Het bedrijf stelt: “De nieuwe op apps gebaseerde oplossing combineert audiologie en psychologie om gebruikersbetrokkenheid, motivatie en educatie te verbeteren. De prijswinnende app van Tuned begeleidt gebruikers door de volledige installatie van het apparaat en bevat een gepatenteerde AI-gehoorassistent. Gebruikers kunnen het volume van de hoortoestellen, programma’s en instellingen aanpassen via de app, wat in sommige gevallen handiger is dan het gebruik van de bedieningselementen op de toestellen zelf.

AI rukt op in wearables

De recente FDA-goedkeuring van het AI-hoortoestel met nieuwe slimme functies, is opnieuw een goed voorbeeld van de groeiende invloed van kunstmatige intelligentie in consumentenwearables die de gezondheid kunnen bevorderen. Net zoals dit hoortoestel gebruikmaakt van AI voor een betere gehoorervaring, zijn er tal van andere wearables op de markt die steeds meer profiteren van de snelgroeiende mogelijkheden van AI. Denk onder meer aan fitness-trackers, die activiteit en slaap monitoren of smart watches die op afstand onder meer hartslag en stressniveau meten.

Hoortoestel zelf afstellen

Het innovatieve gehoortoestel van JVC is uitgerust met Bluetooth en wordt dus aangedreven door AI. Het is ontwikkeld in samenwerking met gezondheidsspecialisten van Intricon en het bedrijf Tuned. Bijzonder is dat de gebruiker het met behulp van innovatieve gehoorondersteuning het toestel helemaal zelf kan instellen, zonder dat hij of zij per se naar een professional moet gaan. Dat kan onder meer dankzij een gehoortest in de app voor persoonlijke afstelling en door het vragen van live ondersteuning van gehoorprofessionals via de mobiele app van Tuned. De hoortoestellen worden achter de oren gedragen en zijn ontworpen als een lichte en discrete optie voor een comfortabele en onopvallende pasvorm.