Flashmob onderzoek op SEH’s voor thuisbehandeling

Het flashmob onderzoek is een initiatief van het Maastricht UMC+ (MUMC+) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Op de dag van het onderzoek, 2 februari, werden in 38 ziekenhuizen patiënten bevraagd die tussen acht uur in de ochtend en tien uur in de avond met een acute ziekte op de SEH van die ziekenhuizen binnenkwamen.

Thuismonitoring en -behandeling zijn tegenwoordig alternatieve zorgvormen die hun meerwaarde bij diverse (chronische) ziekten al hebben bewezen. Denk bijvoorbeeld aan de thuisbehandeling van kankerpatiënten die daardoor niet meer voor elke behandeling naar het ziekenhuis hoeven te reizen en de chemo- of immuuntherapie thuis toegediend krijgen. Of de thuismonitoring van COPD-patiënten waardoor zij fysieke controlebezoeken kunnen overslaan en er bovendien eerder ingespeeld kan worden op en verandering in de gezondheidssituatie tussen de geplande ziekenhuisbezoeken door.

Flashmob onderzoek

Op dit moment wordt het leeuwendeel van die patiënten na binnenkomst, en onderzoek, op de SEH nog opgenomen. Met het flashmob onderzoek richten de initiatiefnemers zich op patiënten die op de SEH binnenkomen met een acute ziekte die mogelijk ook thuis te behandelen of monitoren is. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten met een longontsteking of buikpijn.

“We vragen hen of ze met hulpmiddelen naar huis zouden willen én kunnen. Ook vragen we naar de mogelijkheden die zij hiervoor in huis hebben en of ze zich capabel en fit genoeg voelen om met monitoringapparatuur om te gaan”, zegt Davy van Dam, internist acute geneeskunde i.o. in het MUMC+.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor thuisbehandeling van patiënten met een acute ziekte is belangrijk. De druk op de zorg neemt steeds verder toe en de mogelijkheden voor thuisbehandeling en monitoring worden steeds talrijker. Of een patiënt, en een bepaalde ziekte, in aanmerking komt voor thuisbehandeling , hangt niet alleen af van de ziekte, maar ook van de patiënt. “Voelt men zich veilig, kunnen zij de apparatuur die ze mee krijgen bedienen? Menigeen kan prima met een app of internet overweg maar heeft daar bij ziekte wellicht de puf niet voor”, aldus de onderzoekers.

Resultaten voor deze zomer bekend

Het flashmob onderzoek werd georganiseerd door internisten acute geneeskunde bij het LUMC en MUMC+. Doordat gekozen werd om het onderzoek in meerdere ziekenhuizen tegelijk uit te voeren, verwachtten de onderzoekers dat voldoende patiënten en artsen meededen.

De resultaten worden de komende maanden geanalyseerd om de wensen en mogelijkheden voor thuisbehandeling bij acute ziekte in kaart te brengen. De onderzoekers verwachten de resultaten van het flashmob onderzoek nog voor de zomer van dit jaar (2023) te kunnen presenteren.