Rijnstate begint thuistoediening medicatie kankerpatiënt

Samen met Eurocept Homecare heeft Rijnstate de afgelopen jaren ervaring opgedaan met thuistoediening voor patiënten met kanker. Rijnstate start met thuistoedieningen van twee middelen voor kankerpatiënten, die binnen een straal van 25 kilometer van het ziekenhuis wonen. Het gaat om pembrolizumab voor mensen met longkanker en blaaskanker, en zoledroninezuur om botproblemen bij kanker te voorkomen.

Meer mogelijkheden thuisbehandeling

Juist dit soort middelen lenen zich voor thuistoediening, aldus het ziekenhuis. Het aantal mensen groeit dat deze behandelingen nodig heeft. Ook komen steeds er meer mogelijkheden die thuisbehandeling mogelijk maken. Verder reizen deze patiënten nu geregeld naar het ziekenhuis voor de behandeling, wat vaak erg belastend is.

Verdere samenwerking Eurocept Homecare maakt meer thuisbehandelingen mogelijk voor steeds meer patiënten van Rijnstate. Rijnstate heeft als doel om deze zorg thuis steeds verder uit te breiden naar andere soorten geneesmiddelen, andere aandoeningen en specialistische zorg. “Voor onze patiënten zijn deze thuistoedieningen een uitkomst en een voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek”, aldus Marina van Gelder, manager Zorg Oncologie.

Eerste thuistoediening

Op 4 mei gaven verpleegkundigen uit het mobiel medisch team van ‘[email protected]’ de eerste thuistoedieningen aan patiënten met kanker. De afgelopen maanden is dit traject zorgvuldig voorbereid door een team van oncologen, verpleegkundig specialisten, oncologie verpleegkundigen, afdelingshoofden en de poli-apotheker. De voorbereidingen voor andere soorten geneesmiddelen en zorg zijn in volle gang.

Thuis zorg ontvangen heeft meerdere voordelen voor patiënten en naasten, zoals het comfort van behandeling in de eigen leefomgeving en betere kwaliteit van zorg (zoals minder infecties en persoonlijk contact met zorgverlener). Verpleegkundigen zijn ook blij met de verplaatsing van zorg naar huis omdat het een mooie afwisseling is naast het werken binnen de muren van het ziekenhuis en er meer tijd is voor psychosociale ondersteuning.

Ondersteuning via Virtueel Zorgcentrum

De beweging om zorg naar huis te verplaatsen, past bij de strategie van Rijnstate, stelt Laura Kooij, manager Innovatie en Zorgtransformatie: “Met ‘[email protected]’ richten wij ons op het verlenen van zorg, het toedienen van medicatie én het monitoren van patiënten in de thuissituatie. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren is Rijnstate 1 april 2021 gestart met het Virtueel Zorgcentrum, een centrale plek van waaruit een team verpleegkundigen patiënten in de thuissituatie kan monitoren en ondersteunen.”

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem heeft het Virtueel Zorgcentrum in juni 2020 geopend voor intern gebruik. Via een dashboard wordt continu de capaciteit van het ziekenhuis gemonitord. Indien nodig kan daar ook direct op gereageerd en gehandeld worden. De coronacrisis heeft de ontwikkeling versneld, waardoor het Virtueel Zorgcentrum eerder van start gegaan is dan oorspronkelijk gepland was.

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) maakte onlangs bekend dat het met thuiszorgorganisatie Allerzorg een pilot is begonnen om oncologische nazorg voor kankerpatiënten thuis te verlenen. Voor de patiënten betekent dit dat ze daarvoor minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te reizen. Voor het ziekenhuis moet het leiden tot een efficiëntere manier van werken. Verpleegkundig consulenten van het MCL leveren de nazorg.