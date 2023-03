Fototherapie thuis voor baby’s met geelzucht

Soms worden baby’s enkele dagen na de geboorte geel. Ze worden dan met blauwe lichtlampen in het ziekenhuis behandeld. Dankzij die fototherapie wordt de gele kleurstof sneller afgebroken. Vanaf 1 april 2023 kan dit ook in de vorm van een thuisbehandeling gebeuren. De betreffende baby moet dan wel geboren zijn bij de overkoepelende organisatie Fam. De gele kleur kan bij baby’s ontstaan omdat de lever nog niet volledig is ontwikkeld en het lichaam meer bilirubine bevat dan het kan afvoeren. Deze gele stof verlaat het lichaam via urine en ontlasting. Omdat in de eerste levensweek de lever nog op gang moet komen, kan het nodig zijn het lichaam te helpen met fototherapie. Door het schijnen van blauw licht op de huid, breekt het bilirubine, een kleurstof, sneller af.

Thuisbehandeling

Het thuis behandelen van patiënten is trending, want in het kader van ‘passende’ zorg wordt steeds meer zorg van het ziekenhuis naar de huiskamer verplaatst. Dat kan bijvoorbeeld door thuismonitoring, maar ook door behandelingen thuis te doen. Denk aan recente voorbeelden waarbij bijvoorbeeld nierpatiënten thuis dialyseren of patiënten die thuis via een infuus antibiotica toegediend krijgen. Thuisbehandeling is fijn voor de patiënten, maar het is ook een manier om de ziekenhuiszorg straks toegankelijk te houden voor wie het echt nodig heeft.

Fototherapie

Voor de thuisbehandeling van een baby met geelzucht krijgen de ouders een kastje en een speciaal matras mee. Zo kan de fototherapie met blauw licht worden ingezet. Concreet wordt het blauwe licht via het kastje en een kabel naar het matras geleid en helpt dat licht vervolgens om de kleurstof in het bloed van de baby sneller af te breken. Esther Doornbos, neonatologie verpleegkundige in het ETZ, vertelt op de website van het ziekenhuis: “Door deze fototherapie thuis aan te bieden, kan het gezin fijn bij elkaar blijven en de baby in de eigen wieg worden behandeld. Ook het dagelijkse prikje in de hiel om het bilirubinegehalte te controleren wordt thuis gedaan, door een medewerker van Diagnovum.