Adviesrapport legt uit hoe NAH-trainingshuis op te zetten

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die nog niet zelfstandig kunnen wonen en waarbij de zelfredzaamheid verder kan worden vergroot, kunnen terecht in zogeheten NAH-trainingshuizen. Op verschillende plekken in Nederland staan deze huizen. Ze zijn ingericht om te leren leven met NAH. Het opzetten en borgen van een NAH-trainingshuis is niet eenvoudig. Daarom heeft onderzoeks- en adviesbureau Academy Het Dorp een adviesrapport uitgebracht met daarin ervaringen en inzichten van vijf NAH-trainingshuizen.

Het rapport is volgens Academy Het Dorp interessant voor zorgorganisaties en beleidsmakers die een NAH-trainingshuis willen opzetten. Het biedt praktische inzichten en adviezen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een goed werkend zorgconcept. Het document is tot stand gekomen met financiering van het ZonMw-programma ‘Gewoon Bijzonder, Niet-aangeboren hersenletsel – chronische fase’.

Opgedane ervaringen

NAH-huizen bieden een veilige omgeving waarin cliënten kunnen werken aan hun herstel en aan de voorbereiding op een toekomst met meer zelfstandigheid. In het adviesrapport wordt verder ingegaan op hoe een trainingshuis kan worden ingericht. Ook wordt beschreven naar aanleiding van opgedane ervaringen wat wel en wat niet goed werkt. Ook de financiering van een NAH-trainingshuis komt aan bod.



De NAH-trainingshuizen die er momenteel in Nederland zijn, werken niet allemaal op dezelfde manier. De invulling verschilt per locatie, afhankelijk van de behoeften van de bewoners en de visie van de zorginstelling. Maar het uitgangspunt is voor alle huizen hetzelfde: de zelfredzaamheid, de betrokkenheid en de kwaliteit van leven van de bewoners verbeteren, met als uiteindelijk doel minder zorgafhankelijkheid.

Leren van successen en uitdagingen

In het rapport staan ervaringen van zowel NAH-trainingshuizen die al langere tijd bestaan en als van locaties die recent zijn opgericht. Daarnaast is ook gekeken naar trainingshuizen die inmiddels niet meer actief zijn, om te leren van hun successen en hun uitdagingen. Volgens Academy Het Dorp dragen deze inzichten bij aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH.

Innovatie-impuls

Ook de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG-1) heeft deelnemende aanbieders in de gehandicaptenzorg waardevolle kennis opgeleverd over hoe zij hun cliënten meer zelfredzaam kunnen maken. Dit met ondersteuning van zorgtechnologie die aansluit bij hun behoeften. Als vervolg is er nu IIG-2. Daarin gaan naast 24 zorgaanbieders die zorgtechnologie gaan implementeren, ook zeven zorgaanbieders werk maken van het opschalen van de zorgtechnologie.



Innovatie-impuls is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp. Adviseurs van beide partijen ondersteunen de zorgaanbieders in de uitvoering.