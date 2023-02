Franciscus opent trainingscentrum thuisdialyse

Als grootste dialysecentrum van Nederland speelt het Dialysecentrum van Franciscus ook een rol in het trainen van patiënten buiten het ziekenhuis. Met de speciale trainingsruimte die nu is gecreëerd kan de thuisdialyse makkelijker worden opgeschaald. Het doel van thuisdialyse is de kwaliteit van leven van dialysepatiënten te verhogen en dat blijkt in de praktijk goed te lukken. Tevens zorgt thuishemodialyse ervoor dat de patiënt meer zelfregie heeft. Zij hoeven minder te reizen van en naar het ziekenhuis en bepalen zelf wanneer ze thuis dialyseren. Dit geeft niet alleen meer vrijheid voor de patiënt, maar vergroot ook de efficiëntie van het zorgproces.

Passende zorg

Thuis zélf dialyseren laat goed zien hoe zorg in de praktijk kan worden verplaatst van ziekenhuis naar huiskamer. Het gaat om de juiste zorg op het juiste moment ofwel de passende zorg die met name in IZA wordt aanbevolen. Om eigenhandig thuis te dialyseren is echter eerst wel oefening nodig om met goed om te kunnen gaan met het dialyseapparaat. Om de patiënt hier goed op voor te bereiden is dus in het Dialysecentrum van Franciscus Gasthuis & Vlietland een nieuwe trainingsruimte geopend. De trainingsplek is bedoeld voor patiënten die in aanmerking komen voor thuishemodialyse.

Mensen waarvan de nieren niet goed functioneren kunnen uiteindelijk afhankelijk worden van dialyse. Eén van de vormen van dialyse is hemodialyse. Dit kan thuis plaatsvinden of in het dialysecentrum. Een dialysebehandeling is drie keer per week noodzakelijk en duurt gemiddeld vier uur.

Thuisdialyse

Naast thuis meten en monitoring zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om mensen thuis te behandelen. Een goed voorbeeld naast thuisdialyse is het geven van chemokuren thuis zoals door Rijnstate op steeds grotere schaal gebeurt. Thuisdialyse komt ook steeds beter van de grond.

Ziekenhuis St Jansdal en Eurocept Homecare introduceren bijvoorbeeld een nieuw zorgconcept voor thuisdialyse in Nederland. Het geeft mensen met nierfalen de kans tot thuisdialyse zonder dat er in huis aanpassingen nodig zijn. Dit gebeurt met een handzame hemodialysemachine: de Physidia S3. Maar er is meer geschikte apparatuur beschikbaar om thuis te dialyseren. Het eigenhandig dialyseren is echter nog best ingewikkeld en training is nodig en het is dan ook een goede ontwikkeling dat Franciscus Gasthuis & Vlietland die trainingen met haar nieuwe centrum verder professionaliseert en opschaalt.



Zelfmanagement

Patiënten vinden het fijn dat ze rustig kunnen oefenen in de nieuwe trainingsfaciliteit. Uiteindelijk winnen ze met thuisdialyse namelijk veel autonomie. Nierpatiënt Antoine Putter dialyseert bijvoorbeeld nu zelf thuis. Hij krijgt daarmee de regie terug over zijn eigen leven, doordat hij niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeft voor de dialyse. ‘Ik kan nu bijvoorbeeld als ik op zaterdag een verjaardagsfeestje heb mijn dialyse ook verschuiven naar de zondag. Voor mij betekent dat heel veel vrijheid.”

Ook Ton van der Vaart is enthousiast over deze innovatieve optie. Het bevalt mij en heb nu veel meer vrijheid. Voorheen ging ik drie ochtenden per week naar Franciscus Gasthuis om te dialyseren. Vroeg opstaan, wachten op de taxi, de hele ochtend aan de machine, terug naar huis en daarna was ik zo moe dat ik de rest van de dag niets meer waard was. Nu dialyseer ik twee avonden en als het klaar is, duik ik meteen mijn bed in en slaap de hele nacht door.”