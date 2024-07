Slimme technologie speelt hoofdrol in ouderenzorg van de toekomst

De verpleeghuiszorg wordt steeds complexer en de zorgzwaarte neemt toe. Tegelijkertijd neemt ook het personeelstekort in de branche toe. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, moet het werk efficiënter worden georganiseerd. Daarbij is een essentiële rol weggelegd voor slimme technologie.

In juli 2022 stuurde Conny Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO) naar de Tweede Kamer. Eind december 2022 kwam er een aanhakende brief aan de Tweede Kamer, waarin stond dat de noodzaak om met dit programma aan de slag te gaan zeer urgent is. In de zeven pagina’s tellende brief wordt het integreren van ondersteunende zorgtechnologie voor ouderen expliciet aangewezen als een sleutelfactor voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Medewerkers ontlasten

Ouderenzorgorganisatie WelThuis houdt zich actief bezig met de vraag hoe het werk slimmer kan worden georganiseerd en welke toepassingen daarin het beste ondersteunen. Via slimme oplossingen proberen ze hun zorgmedewerkers te ontlasten. Innovatie-ambassadeurs van de verschillende zorglocaties geven inzicht in de specifieke technologie die op elke locatie nodig is, want dat is voor elke locatie anders.

Op de afdeling voor mensen met dementie van locatie De Thuynen in Woerden wordt een breed scala aan technologie ingezet. Dat gaat van slimme sensoren op de bedden en deuren van de bewoners tot een robotkat waar de bewoners mee kunnen knuffelen en een speciale tafel met touchscreen waarop interactieve spellen kunnen worden gespeeld. Andere voorbeelden van slimme technologie zijn de heup-airbag (een soort riem met ingebouwde airbag om heupbreuken te voorkomen) en sensoren in het incontinentiemateriaal en onder het matras.

De organisatie heeft ook een speciale bibliotheek waar technologische hulpmiddelen kunnen worden geleend en uitgeprobeerd. Zorglocaties die hier een product lenen, maken er ook een verslag van om hun ervaring te delen met andere locaties. Volgens de organisatie is met name die kennisdeling bijzonder waardevol. Zo kunnen de juiste keuzes worden gemaakt voor de hele organisatie.

Processen stroomlijnen

WelThuis zet technologie niet alleen in om zijn medewerkers te ontlasten, maar ook om de werkprocessen te stroomlijnen. Er wordt bijvoorbeeld NFC-technologie gebruikt die het mogelijk maakt om relevante informatie over een cliënt op te vragen door een smartphone tegen een sticker in de kamer van een bewoner te houden. En verslagen hoeven niet meer handmatig te worden uitgewerkt, maar kunnen eenvoudig worden ingesproken met behulp van technologie met spraakherkenning. In de toekomst wil de organisatie het ook mogelijk maken om gegevens over bijvoorbeeld het slaappatroon van een cliënt automatisch in het zorgdossier op te nemen.

Eigen regie behouden

Ook andere ouderenzorgorganisaties zetten slimme en creatieve oplossingen in om zorgverleners te ondersteunen en het personeelstekort op te vangen. ZuidOostZorg installeerde onlangs bijvoorbeeld slimme camera’s om de zorg persoonsgerichter te maken. Deze camera’s geven realtime inzicht in de status van de cliënt én de kamer zonder daarbij beelden te laten zien. Met de komst van de camera’s zet de organisatie in op het behoud van de eigen regie van de cliënt en de ondersteuning van de zorgverleners.