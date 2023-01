Geavanceerd 3D-model van de menselijke anatomie

Complete Anatomy 2023 is het eerste leerplatform dat de eeuwenlange afwezigheid van niet-blanke lichamen bij het leren van anatomie aanpakt, waardoor raciale vertegenwoordiging en diversiteit in gezondheidseducatie toenemen. Bij dit platform wordt gebruik gemaakt van een 3D-model voor de meest uitgebreide reeks huidskleurselecties ooit beschikbaar in wereldwijde gezondheidseducatie.

Daarmee vormt deze release de volgende stap in Elseviers streven naar meer diversiteit en inclusie in medisch onderwijs en volgt dit op de release, vorig jaar, van ’s werelds meest geavanceerde 3D-model voor volledige vrouwelijke anatomie. Daarmee werd al een eeuwenlang patroon van anatomie doorbroken van de door mannen gedomineerde onderwijsmodellen.

Raciale vertegenwoordiging

Al honderden jaren domineren lichamen met een lichte huid het leren over anatomie, wat het gebrek aan raciale vertegenwoordiging in wereldwijd lesmateriaal onderstreept. Uit een onderzoek uit 2018 in het ‘Journal of Medical Education and Curricular Development’ bleek dat minder dan vijf procent van de afbeeldingen in algemene medische teksten een donkere huidskleur bevatte.

Het team van 3D4Medical van Elsevier, de makers van Complete Anatomy, heeft hiertoe jarenlang nauwgezet onderzoek gedaan en overleg gepleegd met antropologen, experts op het gebied van voorouderlijke diversiteit, professoren, studenten en 3D-kunstenaars om een breed spectrum aan huidtinten en gelaatstrekken te ontwikkelen. Hierdoor kunnen studenten over de hele wereld leren vanuit een model dat hen en de patiëntenpopulaties die ze zullen dienen beter vertegenwoordigt. Het is daarmee een belangrijke stap in het aanpakken van onbewuste vooroordelen bij toekomstige clinici.

Jan Herzhoff, president van Elsevier Health daarover: “Als wereldleider op het gebied van gezondheidseducatie zetten we ons in om inclusie in de gezondheidszorg te bevorderen en een inclusieve leerervaring te creëren voor alle studenten en clinici. Complete Anatomy 2023 weerspiegelt jarenlang werk om de hoogste standaard voor raciale diversiteit in medisch onderwijs- en trainingsmateriaal te waarborgen. Het is daarmee de laatste mijlpaal op de reis van Elsevier om ervoor te zorgen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt in medische onderwijsmiddelen en om meer raciaal rechtvaardige leermogelijkheden te bieden om de patiëntresultaten te helpen verbeteren.”

Platform voor anatomie

Met meer dan 20 miljoen downloads en meer dan 3,4 miljoen actieve gebruikers is Complete Anatomy van Elsevier ’s werelds meest geavanceerde 3D-anatomieplatform dat door meer dan 500 instellingen en klinische organisaties wereldwijd wordt gebruikt. De missie van Complete Anatomy is om studenten te helpen beter voorbereid te zijn op de medische praktijk in de echte wereld vanaf hun eerste dag op de medische school, terwijl ze de inclusie, diversiteit en vertegenwoordiging in het leren vergroten. Gebruikers krijgen nu een reeks gezichtskenmerken en huidtinten aangeboden om hun model (mannelijk of vrouwelijk) aan te passen voor lessen. Updates en verdere aanpassingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd.

Irene Walsh, directeur van ‘Product, Content and Design’ bij 3D4Medical van Elsevier: “De dringende noodzaak om actief een bredere vertegenwoordiging in leermiddelen voor toekomstige zorgprofessionals te introduceren, is goed gedocumenteerd. We willen deel uitmaken van de oplossing en streven naar anatomische nauwkeurigheid van wereldklasse en virtuele dissectie-mogelijkheden waarbij inclusiviteit centraal staat bij alles wat we doen.”

Complete Anatomy 2023

Het medische veld worstelt met vooroordelen op verschillende fronten, waaronder gender en ras. De positionering van de Europese man met een lichte huid als de universele standaard gaat terug tot de komst van anatomische studie in de westerse wereld. Eeuwen later ontbreken nog steeds diverse huidtinten en gelaatstrekken; iets dat de patiëntenzorg negatief kan beïnvloeden. Een studie gepubliceerd in het ‘American Journal of Public Health’ bracht aan het licht dat raciale vooroordelen onder gezondheidswerkers kunnen worden gekoppeld aan slechtere patiëntresultaten voor mensen met een gekleurde huid.

Een belangrijk voorbeeld is de behandeling van huidkanker, waarbij clinici moeten zoeken naar melanomen op nagels, handen, en voeten. Melanomen kunnen er anders uitzien op verschillende huidtinten. Dit resulteert dus in een onnauwkeurige of vertraagde diagnose als een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg niet bekend is met hoe melanomen aanwezig zijn op verschillende huidtinten. Hetzelfde probleem kan worden gezien bij het diagnosticeren van aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Volgens een studie gepubliceerd in het ‘Journal of General Internal Medicine’ – omdat donkere huidtinten niet voldoende worden weergegeven in medische leerboeken – is het voor artsen moeilijk om dermatologische manifestaties te herkennen bij ziekten zoals de ziekte van Lyme. Een vertraagde diagnose kan hier uiteindelijk leiden tot patiënten met ernstigere neurologische problemen.

“De opvallende afwezigheid van verschillende huidtinten en verschillende fysieke eigenschappen in de medische wereld is iets waar universiteiten en allerlei soorten gezondheidsdocenten eindelijk aandacht aan besteden. Al zo lang hebben studenten en kleurfaculteiten moeten leren en lesgeven in een, in zekere zin, onbekende omgeving”, aldus Dr. Fatimah Jackson, hoogleraar biologische anatomie aan de Howard University.

Complete Anatomy 2023 is officieel verkrijgbaar in de App Store van Apple, Windows en Google Play.