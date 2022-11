Gezondheidsadvies van AI-zorgprofessional Florence

De WHO heeft AI-zorgprofessional Florence gemaakt op basis van AI-algoritmen. Daarmee wordt de chatbot een stuk ‘echter’ en reactiever van de chatbots die we nu nog vaak zien, ook in de gezondheidszorg. In de eerste versie hielp Florence verkeerde informatie over COVID-19-vaccins te bestrijden.

Iedereen die dat wil kan met AI-zorgprofessional Florence praten over een breed scala van gezondheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan geestelijke gezondheid, meer lichamelijke beweging, tips over goede voeding of het stoppen met het roken van tabak of e-sigaretten. Daarnaast kun je bij Florence nog steeds terecht voor informatie over COVID-19 vaccinaties.

Nieuwe competenties voor Florence

Versie 2.0 van Florence heeft nieuwe competenties op het gebied van mentale gezondheid en een gezonde levensstijl. De WHO hoopt met deze vernieuwde AI-zorgprofessional betrouwbare, gezondheid gerelateerde adviezen toegankelijk te maken voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Wereldwijd kampt naar schatting één op de acht mensen met een psychische stoornis. Ongezonde voeding en tabak zijn elk jaar verantwoordelijk voor 16 miljoen doden en door lichamelijke inactiviteit sterven ieder jaar nog eens naar schatting 830.000 mensen. Deze sterfgevallen zijn onder andere te wijten aan ziekten zoals kanker, hartaandoeningen, longaandoeningen en diabetes. Ziekten die met de juiste ondersteuning vaak voorkomen en bestreden kunnen worden.

AI-zorgprofessional informeert en adviseert

De WHO noemt Florence 2.0 inmiddels ’s werelds meest uitgebreide vrij toegankelijke AI-zorgprofessional. Volgens Andy Pattison, WHO’s teamleider voor digitale kanalen, is digitale technologie van cruciaal belang om mensen wereldwijd te helpen een gezonder leven te leiden. “De AI-zorgprofessional Florence is een lichtend voorbeeld van het potentieel om technologie te benutten om de fysieke en mentale gezondheid van mensen te bevorderen en te beschermen. AI kan helpen bij het opvullen van hiaten in gezondheidsinformatie die in veel gemeenschappen over de hele wereld bestaat”.

Dr. Yousuf Al Maslamani, de officiële woordvoerder van de gezondheidszorg voor het WK in Qatar en Ministerie van Volksgezondheid, is ook enthousiast over de mogelijkheden die deze technologie kan bieden om het bewustzijn van kritieke gezondheidsproblemen te vergroten. “We weten dat het geven van advies over de belangrijkste gezondheidsthema’s van Florence, waaronder geestelijke gezondheid, voeding en stoppen met roken, een belangrijk hulpmiddel is in onze toewijding om mensen te ondersteunen bij het maken van gezonde levensstijlkeuzes.”

De digitale zorgprofessional is een prominent kenmerk van het Sport For Health-partnerschap tussen de WHO en het Qatarese ministerie van Volksgezondheid, dat is opgericht om van de WK in Qatar van dit jaar een baken voor gezondheid en veiligheid te maken.

Empathisch en professioneel

Florence is ontwikkeld door Soul Machines – een bedrijf dat avatars en digitale karakters maakt. Met Florence creëerden zij een empathische chatbot die de vragen begrijpt en informatie geeft op basis van wetenschappelijke feiten. Florence reageert in realtime en biedt gebruikers een emotioneel boeiende ervaring.

We hebben het uitgeprobeerd om te kijken hoe het werkt. Na het accepteren van de privacyvoorwaarden van de WHO, stelt Florence zich voor en zegt dat menselijke gezondheid haar specialiteit is en dat ze wil dat iedereen gezonder kan leven.

Vervolgens kun je een van de onderwerpen kiezen: tabaksproducten, gezond leven, COVID-19-vaccins en geestelijke gezondheid. Florence kan worden genavigeerd met spraak en een menu op het scherm. De onderwerpen die door de chatbot worden behandeld zijn beperkt, maar het was leuk om advies te krijgen over stoppen met roken. De chatbot stelt eerst wat vragen en stelt vervolgens een individueel plan op, met links naar online bronnen, zoals bijvoorbeeld de stoppen-met-tabak-app van de WHO.