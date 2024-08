Gezondheidstechnologie voor gezond ouder worden

Edinburghs nieuwe Global Research Institute in Health and Care Technologies werkt aan oplossingen waardoor veel meer mensen gezond ouder kunnen worden. Als uitgangspunt zien ze het als een kans om gezondheidstechnologie in te zetten, en niet als een probleem. Binnen het onderzoeksinstituut dat zich richt op veroudering werken zestig academici met onder meer: techniek, natuurwetenschappen, robotica en AI, textiel en design, en de sociale en gedragswetenschappen.

Het onderzoek vindt wereldwijd plaats en is verspreid over de campussen in het Verenigd Koninkrijk, Dubai en Maleisië. Met de vooruitgang in de technologie proberen de onderzoekers impactvolle oplossingen te ontwikkelen die zijn gericht op het aanpakken van (gezondheids)ongelijkheden.

Telepresence robots

Volgens de laatste nationale volkstelling zijn er nu meer dan een miljoen mensen van 65 jaar en ouder in Schotland; de leeftijdsgroep 65+ is sinds 2011 met 22,5% toegenomen. In het National Robotarium op de campus in Edinburgh, onderzoeken ze hoe ze met robotica en AI

Innovatieve systemen en hulpmiddelen de mensen kunnen helpen om thuis of in een woonomgeving zelfstandiger te laten leven. Een voorbeeld hiervan zijn de proeven met telepresence robots in woonomgevingen die snel een noodsituatie kunnen oplossen en een videoverbinding kunnen maken met een verzorger op afstand. Die kan vervolgens de relevante ondersteuning en hulpdiensten inschakelen.

Onderzoeksprojecten

Andere actieve onderzoeksprojecten zijn onder meer FEATHER, een dataplatform dat mensen, hun verzorgers en artsen helpt om de tekenen van mogelijke urineweginfecties veel eerder te herkennen. Daardoor kunnen er veel gerichter medische tests en behandelingen worden uitgevoerd, als dat nodig mocht zijn. Verder worden er in de universiteit nog innovatieve nanobiosensoren voor een vroegere diagnose van aandoeningen, zoals dementie of leeftijdsgebonden maculadegeneratie ontwikkeld. Ook is er aandacht voor technologie die helpt bij revalidatie na een beroerte.

Tijd vrijmaken

Professor Alan Gow is co-academisch hoofd voor gezond ouder worden aan het Global Research Institute in Health and Care Technologies van Heriot-Watt University. Hij zegt dat de onderzoeken worden gedaan zodat de zorgverleners meer tijd overhouden om andere zaken te doen: “Niets van wat we doen is bedoeld om de menselijke zorg en ondersteuning te vervangen. Het gaat erom tijd vrij te maken. Of het nu gaat om informele of formele zorgverleners, zodat ze zich kunnen richten op de meelevende, persoonsgerichte ondersteuning die niet kan worden nagebootst.”

Volgens Gow is het zaak dat gezondheidsgegevens beter moeten worden (her)gebruikt. Als voorbeeld noemt hij de ziekte dementie. Dementie kan zich bijvoorbeeld tientallen jaren ontwikkelen voordat de diagnose wordt gesteld. “Als we goede markers van veranderingen eerder in het leven kunnen vinden, kunnen we ook eerder stappen ondernemen om de achteruitgang te vertragen.”

Meer Schotse vindingen

Meer goed nieuws uit Schotland. In juni van dit jaar heeft een Schots consortium van partners een nieuw apparaat ontwikkeld dat signaleert wanneer kwetsbare personen die alleen wonen dringend medische hulp nodig hebben. Het apparaat maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT). Het analyseert tevens het elektriciteitsverbruik in huis om te controleren of er huishoudelijke apparaten en andere elektrische apparatuur wordt gebruikt.