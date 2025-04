Nieuwe vorm van ouderenzorg ZoalsThuis zet in op ‘reablement’

Ouderenzorg-organisatie De Wever heeft vorige week officieel het programma ZoalsThuis (Langer Actief Thuis Intramuraal) geïntroduceerd. Managers van twee zorgteams van de locaties Joannes Zwijsen en Koningsvoorde ontvingen het handboek ZoalsThuis tijdens een feestelijke bijeenkomst. Met het programma wil De Wever bewoners ondersteunen om hun leven te kunnen leiden zoals ze dat graag willen. Daar hoort ook een actieve begeleiding van een interdisciplinair team bij.

In het programma ZoalsThuis ligt de focus niet op zorgverlening maar op het versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners, ook wel reablement genoemd. Na een succesvolle proefperiode waarbij het reablement-concept is getest, is ZoalsThuis nu voor alle teams van De Wever beschikbaar. Dankzij deze aanpak kunnen bewoners langer actief blijven, ervaren zij meer kwaliteit van leven en behouden zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen dagelijks functioneren.

Herwinnen van zelfstandigheid

Wat ZoalsThuis zo bijzonder maakt, is dat het aansluit bij de intrinsieke motivatie van zowel bewoners als zorgmedewerkers. Nieuwe bewoners starten vanaf dag één met het herwinnen van hun zelfstandigheid op doelen die voor hen belangrijk zijn, terwijl zorgverleners de kans krijgen om hun rol op een andere, inspirerende manier in te vullen. In samenwerking met het interdisciplinair team coachen en trainen zij bewoners in plaats van het overnemen van taken van de bewoners. Dat zorgt voor hoge betrokkenheid en succeservaringen voor beide partijen.

“Het mooie aan ZoalsThuis is dat het niet alleen de bewoners helpt om weer grip te krijgen op hun dagelijks leven, maar dat het ook voor medewerkers een nieuwe, energiegevende manier van werken betekent,” aldus reabeler en projectleider bij De Wever, Helga Broers. De pioniersfase van ZoalsThuis heeft waardevolle inzichten opgeleverd die nu worden meegenomen in de verdere implementatie. Zo is gebleken dat het succes van reablement valt of staat bij intrinsiek gemotiveerde kartrekkers binnen de teams en dat een interdisciplinaire aanpak cruciaal is.

Reablement experts

Verder is het belangrijk om vanaf de start bij nieuwe bewoners te beginnen. Dan zijn de verwachtingen helder en worden er snel successen geboekt die kunnen worden gedeeld. De ontwikkeling van ZoalsThuis binnen De Wever is een belangrijke stap in het concreet maken van reablement binnen de intramurale ouderenzorg. Op die manier kunnen steeds meer mensen worden geholpen met hun zelfredzaamheid. Met de opgedane kennis en het handboek als leidraad, gaan andere locaties ook aan de slag met deze vernieuwende aanpak van ouderzorg. Inmiddels zijn er vele reablement experts die deze locaties daarbij kunnen helpen.

In de ActiZ-brochure ‘Preventie & Gezondheid, Praktijkvoorbeelden ouderenzorg’ die eind vorig jaar verscheen staan voorbeelden van zorgorganisaties over hoe ze investeren in de zelfredzaamheid van ouderen en een gezonde samenleving. Behalve zorgorganisaties zijn ook gemeenten en maatschappelijke partijen volop aan het investeren in preventie om zo een intensievere zorgvraag kan worden voorkomen of worden beperkt.