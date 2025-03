ETZ en De Wever brengen innovatieve ouderenzorg dichterbij

In Tilburg is een nieuwe wijkkliniek geopend als resultaat van een samenwerking tussen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en ouderenzorgorganisatie De Wever. Deze wijkkliniek biedt een innovatieve zorgoplossing voor kwetsbare ouderen die geen ziekenhuisopname nodig hebben, maar ook niet volledig zelfstandig thuis kunnen herstellen. Het concept combineert acute medische zorg met herstelgerichte ondersteuning, waardoor ouderen sneller en met meer zelfredzaamheid naar huis kunnen terugkeren.

De wijkkliniek komt tegemoet aan de groeiende zorgvraag van de vergrijzende bevolking, waarbij ziekenhuisopnames voor veel ouderen niet altijd de meest geschikte keuze zijn. In plaats van de focus te leggen op ziekenhuisbehandelingen, richt de wijkkliniek zich op het herstelproces, met als doel de fysieke functie en zelfredzaamheid van ouderen te verbeteren. Dit innovatieve model biedt een alternatieve zorgroute, waarbij patiënten in een ondersteunende, herstelgerichte omgeving kunnen herstellen.

Toekomstbestendige zorg

De wijkkliniek is een voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking, waarbij de geriatrische zorg van het ETZ en de zorg van De Wever samenkomen om de zorgbehoeften van ouderen beter te adresseren. Patiënten kunnen snel en efficiënt worden doorverwezen naar de wijkkliniek, waar ze de juiste zorg op het juiste moment ontvangen. Dit draagt bij aan het verlichten van de druk op ziekenhuiscapaciteit en biedt meer ruimte voor patiënten die intensievere ziekenhuiszorg nodig hebben.

Deze ontwikkeling sluit aan bij bredere trends in de ouderenzorg, waarbij technologie en innovatieve zorgmodellen steeds centraler staan. Slimme technologie, zoals sensoren voor valdetectie en digitale monitoring, speelt een steeds grotere rol in het verbeteren van de zorg voor ouderen. De wijkkliniek in Tilburg is een belangrijke stap in de richting van toekomstbestendige ouderenzorg, waarbij herstel en zelfredzaamheid centraal staan.

Samenwerking steeds belangrijker

De toekomst van ouderenzorg draait steeds meer om multidisciplinaire samenwerking en technologie, waarmee de zorg beter kan inspelen op de specifieke behoeften van ouderen. Zorginstellingen werken samen om een integraal zorgaanbod te bieden, waarin zorg niet alleen reactief is, maar ook preventief en herstelgericht. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen wordt steeds belangrijker, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid en het bevorderen van autonomie. Hierbij spelen zowel de integratie van zorgdisciplines als de inzet van slimme technologie een cruciale rol.

Slimme technologie wordt steeds vaker ingezet in de geriatrie om de zorg efficiënter, veiliger en toegankelijker te maken voor ouderen. Van slimme sensoren die valincidenten detecteren tot apps die ouderen ondersteunen bij medicatiebeheer en het volgen van hun gezondheid, technologie helpt om de zorg dichter bij de ouderen te brengen. Deze technologieën kunnen continuïteit en gepersonaliseerde zorg bieden, waarbij de zorgverlener op afstand kan monitoren en bijsturen. Dit is bijzonder waardevol in de ouderenzorg, waar fysieke beperkingen en chronische aandoeningen vaak voorkomen.

Daarnaast heeft de integratie van zorgtechnologie en samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals positieve effecten op de efficiëntie van zorgprocessen. In veel regio’s ontstaan nieuwe zorgmodellen die ouderen in een zo comfortabel mogelijke omgeving kunnen behandelen, vaak thuis of in wijkklinieken. Dit voorkomt onnodige ziekenhuisopnames en bevordert het herstel van ouderen in een vertrouwde setting. Multidisciplinaire samenwerking, ondersteund door digitale zorginnovaties, is dan ook essentieel voor de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg, waarbij het welzijn en de wensen van de ouderen centraal staan.