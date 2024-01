GGZ Drenthe deelt blauwdruk succesvolle Naastenapp

Na een uitgebreide testperiode werd op 10 september 2023 de NaastenApp GGZ Drenthe gelanceerd tijdens het evenement ‘Break the Stigma for Families’ op de wielerbaan in Assen. Op dit moment, in januari 2024, hebben al meer dan 500 mensen deze app gedownload en zijn de reacties positief. Aad de Wilde, onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Naasten, Marjon Hofman, systeem therapeutisch werker en triage-verpleegkundige en Manon Hens, projectbegeleider ‘Adviesraad Naasten’ ontwikkelden deze vernieuwende app. GGZ Drenthe wil nu ook graag de blauwdruk van deze app delen met andere ggz organisaties, die hierin interesse hebben. Zij kunnen de app overnemen en aanpassen aan hun eigen organisatie, visie en de behoeften van hun naasten.

Chatfunctie in Naastenapp

Manon Hens, verantwoordelijk voor het beheer van de app, vertelt dat het momenteel vooral een uitdaging is om de app ‘levendig’ te houden. Samen met de afdeling communicatie binnen GGZ Drenthe wordt bekeken welke informatie interessant is om te delen en hoe dit het beste kan gebeuren. Het plan is om de app stapsgewijs uit te breiden, zolang het bijdraagt aan het doel van de app. De naasten van patiënten bij GGZ Drenthe kunnen op de naastenapp gebruikmaken van uiteenlopende functies. De app biedt niet alleen informatie, maar maakt mensen ook wegwijs in het zorgaanbod. Tevens is het voor naasten mogelijk om op een laagdrempelige manier contact te onderhouden met de organisatie en krijgen ze belangrijke data van evenementen, bijeenkomsten en cursussen. Via de modules ‘Denk mee’ en ‘Wat vind jij?’ kunnen naasten input geven, hetgeen waardevolle informatie voor verder onderzoek oplevert.

Digitale opties in de ggz

Voor patiënten met mentale problemen zijn er in de praktijk steeds meer digitale hulpmiddelen beschikbaar; hoewel er zeker behoeft is aan meer applicaties. Goede voorbeelden van praktische apps zijn onder meer apps die mensen met een depressie ondersteunen en digitale coaches die helpen bij autisme. Tevens zijn er tegenwoordig digitale keuzehulpen omtrent drugs, eetstoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) beschikbaar. Een ander sterk voorbeeld is een zelfcheck app (de Mindlez app) die een cliënt van HVO-Querido onlangs zélf heeft ontwikkeld. Voor naasten was er in de digitale wereld echter nog relatief weinig beschikbaar, terwijl het geven van steun en het omgaan met cliënten met psychische problematiek in de praktijk zwaar kan zijn. De doorontwikkeling en opschaling van de vernieuwende Naastenapp uit Drenthe is dan ook meer dan welkom.