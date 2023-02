‘Glow in the dark technologie’ spoort schildwachterklier op

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Europa dat een nieuw type camera inzet bij het opsporen van de schildwachterklier. Het gebruik van een fluorescerend contrastmiddel (ICG) bij deze procedure is niet nieuw maar wel vernieuwend. Belangrijk bij deze nieuwe combinatie-technologie is dat er geen radioactieve stof hoeft te worden gebruikt. De schildwachterklier moet regelmatig bij borstkanker worden verwijderd in verband met (mogelijke) uitzaaiingen.

Oncologisch chirurg Van ’t Hullenaar vertelt op de website van het ziekenhuis: “Gebruikelijk is om de schildwachtklier op te sporen met een radioactieve vloeistof. Patiënten gaan uiterlijk een dag voor de operatie naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde in Rotterdam. Door het toedienen van een radioactieve vloeistof en het maken van een speciale scan sporen ze daar de poortwachterklier op. Daarna wordt de patiënt geopereerd in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dat is alles bij elkaar een duur en tijdrovend onderzoek.”

Schildwachterklier licht op

De nieuwe technologie werkt als een soort glow in the dark product dat licht uitstraalt in het donker. Tijdens de operatie krijgt de patiënt een fluorescerend groen contrastmiddel ingespoten en met de speciale camera kan de schildwachterklier vervolgens zichtbaar worden gemaakt en vervolgens verwijderd worden. De ingreep is minder belastend dan de oude manier van werken én efficiënter.

Deze vernieuwende methodiek past goed in een tijd waar beeldvorming al maar beter en slimmer wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld bij IKNL onderzocht hoe AI kan helpen om borstkankeruitzaaiingen beter op te sporen. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van uitzaaiingen die jaren later optreden en nu nog niet worden vastgelegd, maar ook het beter voorspellen van de kans dat een patiënt met uitzaaiingen te maken krijgt.

Internationaal onderzoek fluorescentie

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis worden beide technieken (met het de nieuwe vloeistof én de inzet van radioactieve vloeistof) vooralsnog naast elkaar gebruikt. Van ’t Hullenaar: “We zijn erg tevreden over de nieuwe methode. Het is minder belastend voor onze patiënten, bespaart hoge kosten van het nucleair onderzoek en het maakt de planning van operaties een stuk eenvoudiger. Momenteel doen wij mee aan een groot internationaal onderzoek naar ICG-fluorescentie als de standaardtechniek bij borst- en huidkanker en we hopen in de loop van 2023 de oude techniek grotendeels te kunnen vervangen door de nieuwe techniek.”