Glucose sensor vervangt prikmomenten bij Omring

Bij patiënten die diabetes type 2 hebben moet het bloedsuikergehalte regelmatig gecontroleerd worden. De meest bekende, en gebruikte, methode is nog altijd de regelmatige vingerprik. Dankzij de technologie van de slimme glucose sensor kunnen die prikjes, zeker bij oudere patiënten vaker tot zere vingers leiden, nu achterwege blijven. Bij thuiszorgorganisatie Omring wordt de glucose sensor al ingezet bij diabetes type 2 patiënten.

Glucose sensor

Verpleegkundigen van Omring moesten oudere patiënten die niet zelf de bloedsuiker ‘prikten’ regelmatig vier maal per dag bezoeken om de bloedsuikerwaardes te controleren. “Ouderen kunnen wisselende bloedsuikers krijgen als ze bijvoorbeeld een infectie hebben of als ze bepaalde medicatie moeten gebruiken. Daar willen behandelaren zicht op houden”, vertelt wijkverpleegkundige Patricia Floris.

Met de glucose sensor is dat nu verleden tijd. De sensor wordt op de bovenarm van een patiënt geplaatst. Daar meet hij vervolgens veertien dagen lang continu het bloedsuikergehalte. Patiënten kunnen die waardes eenvoudig zelf uitlezen met de bijbehorende smartphone app.

Door die waardes drie a vier keer per dag uit te lezen, krijgen de verpleegkundigen inzicht in de bloedsuiker schommelingen, de zogenoemde dagcurve, van een patiënt zonder dat ze de patiënt hoeven te bezoeken. “Dankzij deze manier van meten hebben we meer tijd om andere cliënten te helpen”, aldus de wijkverpleegkundige.

Tijdswinst en blije patiënten

De patiënten van Omring die inmiddels kennis gemaakt hebben met de glucose sensor zijn bijzonder enthousiast over deze nieuwe manier om de diabetes type 2 te monitoren. Met name het feit dat zij niet meer regelmatig in de vingers geprikt hoeven te worden, wordt enorm gewaardeerd. “Met stip op 1 staat dat cliënten niet meer in hun vinger hoeven te prikken. Ik hoor vaak terug hoe fantastisch ze dat vinden. Die vingerprikjes doen ze meestal al jaren, daar hebben ze last van. Het doet pijn”, vertelt Patricia.

Voor Omring levert de komst van de glucose sensor op dagen dat normaliter een dagcurve geprikt moest worden, per patiënt een tijdswinst van een uur op. Tijd die de verpleegkundigen nu dus aan andere patiënten en zorg kunnen besteden. “In deze tijd van gebrek aan zorgpersoneel en een toenemende zorgvraag is dat enorme winst”, aldus Patricia.

Bewezen zinnige zorg

De inzet van de glucose sensor in de thuiszorg is een ‘good practice’ van Omring en zorgverzekeraar VGZ. Oftewel een voorbeeld van ‘zinnige zorg’: bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg tegen lagere kosten.

De meerwaarde van het continu meten van bloedsuikerwaardes bij diabetes patiënten werd enkele jaren geleden al uitgebreid onderzocht en bewezen.