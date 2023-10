Google introduceert nieuwe AI zoekfunctie voor zorgprofessionals

In de medische sector zijn waardevolle gegevens vaak verspreid over verschillende systemen en formaten, waardoor het voor zorgprofessionals tijdrovend is om de benodigde informatie te vinden. Een slimme zoekfunctie met AI kan ze daarbij goed helpen. Lisa O’Malley, Senior Director of Product Management for Cloud AI bij Google Cloud, benadrukt het potentieel van deze nieuwe tool om de efficiëntie van zorgprofessionals te verbeteren en hun werklast te verminderen, waardoor frustratie bij clinici kan worden weggenomen. Aashima Gupta, Global Director of Health Care Strategy and Solutions bij Google Cloud, merkt op ‘dat de nieuwe Vertex AI-zoekmogelijkheden naadloos kunnen integreren in de workflow van zorgverleners, wat van groot belang is voor klanten in de gezondheidszorgsector’.

Minder administratieve lasten

Deze nieuwe slimme zoekfunctie vereenvoudigt niet alleen de toegang tot patiëntinformatie, maar kan ook worden toegepast bij het toewijzen van factureringscodes of het beoordelen van de geschiktheid van patiënten voor deelname aan klinische proeven. Een belangrijke ontwikkeling, omdat zorgverleners nu al te maken hebben met chronische personeelstekorten en administratieve lasten.

Volgens een in 2016 gefinancierde studie van de American Medical Association besteden artsen voor elk uur dat ze met patiënten doorbrengen, nog eens twee uur aan administratief werk en één tot twee uur extra aan administratief werk buiten reguliere werktijden. De nieuwe zoekfuncties van Google beogen om de tijd die wordt besteed aan het doorzoeken van dossiers en databases te verminderen.

Zoekfunctie op platform Vertex AI

De nieuwe mogelijkheden komen beschikbaar voor organisaties in de gezondheidszorg via Google’s Vertex AI Search-platform. Vertex AI is het uniforme kunstmatige intelligentie (AI)-platform van Google dat is ontworpen om veel problemen aan te pakken en op te lossen die zich voordoen bij het maken en implementeren van machine learning (ML)-modellen. Het is een gehost machine learning-systeem dat u op één locatie toegang biedt tot elke clouddienst die Google aanbiedt voor de inzet en het onderhoud van AI-modellen. Dit platform bouwt voort op de bestaande Healthcare API en Healthcare Data Engine. Het doel is om gezondheidswerkstromen te vereenvoudigen en versnellen, met als uiteindelijke doel het verbeteren van de patiëntenzorg en de algehele zorgervaring.

Ook Microsoft presenteerde medio oktober nieuwe AI-tools voor de zorg. Er is onder meer kunstmatige intelligentie geïntegreerd in Microsoft Fabric en Azure AI. Microsoft introduceerde hiernaast de Azure AI Health Bot, een generatieve AI-chatbot die informatie kan halen uit interne en externe bronnen om zorgpersoneel en patiënten te voorzien van relevante informatie

De gezondheidszorgsector heeft soms moeite om dit soort innovatieve technologie te omarmen. Google houdt daar rekening mee en bouwt deze nieuwe functionaliteit zodanig dat het dagelijkse werk van zorgmedewerkers niet wordt verstoord. Google heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe zoekfunctie daarom ook nauw samengewerkt met organisaties zoals Mayo Clinic, Hackensack Meridian Health en Highmark Health om alle mogelijkheden te testen en te verfijnen.

Relevante info ontsluiten

Een van de uitdagingen in de gezondheidszorg is het vinden van waardevolle inzichten in zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens. Vaak missen zorgmedewerkers cruciale informatie in ongestructureerde gegevens, zoals patiëntnotities en gescande documenten. De AI-gestuurde zoekoplossing, de nieuwe Vertex AI Search voor zorgprofessionals, biedt hiervoor een oplossing.

Deze technologie is in staat om klinische gegevens te doorzoeken en snel relevante informatie te presenteren aan clinici. Google Cloud biedt nu Vertex AI Search-functies voor de gezondheidszorg en onderzoek, met een focus op nauwkeurigheid en efficiëntie. Hiermee kunnen gebruikers informatie doorzoeken in diverse bronnen, zoals FHIR-gegevens, klinische notities en elektronische patiëntendossiers (EPD’s). Deze nieuwe mogelijkheden integreren naadloos met de Healthcare API en Healthcare Data Engine van Google Cloud.