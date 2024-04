Green Deal GHZ, Digitalisering LUMC, bestuurswisselingen en meer

Deze week aandacht voor kort zorgnieuws over de Green Deal ondertekening in het GHZ en de aanstaande digitalisering van afspraakbevestigingen in het LUMC. Verder ook aandacht voor een drietal bestuurswisselingen bij de Federatie Medisch Specialisten, het Flevoziekenhuis en het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis.

GHZ ondertekent Green Deal

De afgelopen jaren heeft het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) al diverse stappen gezet op weg naar verduurzaming. Zo telt het ziekenhuis al meer dan tien Green Teams die hun collega’s over duurzaamheid informeren, inspireren en activeren. Hoewel binnen de sector, en dus ook in het GHZ, al hard gewerkt wordt aan het duurzamer maken van de zorg, is er ook nog veel te doen. Eind vorige maand heeft het GHZ dan ook de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend.

“Duurzaamheid heeft al enkele jaren onze aandacht. Onder aanvoering van diverse Green Teams zijn al mooie projecten gerealiseerd. Met het ondertekenen van de Green Deal nemen we nog meer onze verantwoordelijkheid en laten we zien dat we de zorg verder willen vergroenen. We willen echt actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen, minder afval te produceren en circulariteit te bevorderen. De komende jaren zijn doorslaggevend om de klimaatdoelen te halen. De zorgsector móét en kán duurzamer. Samen gaan we voor een beter en gezonder (leef)klimaat”, aldus Lodewijk de Beukelaar, voorzitter Raad van Bestuur van het GHZ.

Digitale afspraakbevestiging LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt de volgende zorginstelling waar afscheid genomen gaat worden van de papieren afspraakbevestigingen op poliklinieken. Met ingang van juni dit jaar zullen patiënten een e-mail ontvangen als er een nieuwe afspraak voor hen gemaakt is. Door deze digitale werkwijze worden patiënten niet alleen veel sneller geïnformeerd, het zorgt ook voor een behoorlijke papierbesparing.

Het duurt nog een paar maanden – tot juni – maar het LUMC roept patiënten op om in de komende periode te controleren of het ziekenhuis over het juiste e-mail adres beschikt. Patiënten kunnen dit controleren, en eventueel het juiste e-mail adres doorgeven via het mijnLUMC portaal.

Nieuw bestuurslid FMS

Op 1 april is Winnifred van Lankeren voor een periode van drie jaar toegetreden tot de Raad van Bestuur van de Federatie Medisch Specialisten. Winnifred volgt daarmee kinderarts Hein Brackel op wiens termijn afloopt. Zij is werkzaam als thoraxradioloog en opleider in het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast is zij ook secretaris van de commissie onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Radiologie en zit zij in het dagelijkse bestuur van de Centrale Opleidingscommissie van het Erasmus MC.

“Opleiden ligt mij na aan het hart. Klimaat, duurzaamheid en open kansen voor iedereen moet een plek gaan krijgen in de opleiding en zullen daarbinnen bewaakt moeten gaan worden. Daar wil ik mij in de komende jaren graag hard voor maken. Naast het maken van slimme plannen en dappere beslissingen over hoe onder andere om te gaan met een terugloop aan aios en de druk die zij kunnen ervaren tijdens hun opleiding”, aldus van Lankeren.

Nieuwe RvT-voorzitter Flevoziekenhuis

Begin deze maand is Iris Badhoe geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Flevoziekenhuis. Na twee jaar als lid in de RvT te hebben zitting genomen, volgt zij nu Meindert Schmidt op die na bijna acht jaar afscheid neemt van de raad van toezicht.

Iris Bandhoe heeft een achtergrond als psychiater en heeft diverse functies bekleed binnen GGZ instellingen. Ze is ook al heel wat jaren werkzaam als bestuurder bij GGZ Delfland. Daarnaast is zij actief als toezichthouder bij de Stichting Landzijde, inkoopcoöperatie Intrakoop en ActiVite. Tot slot is zij ook roulerend voorzitter van OOR Opleidingsconsortium Zuid West Nederland.

Nieuw bestuurslid ETZ

Op 1 september a.s. zal Arthur Notermans toetreden tot de Raad van Bestuur van het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ). Arthur was eerder onder meer lid raad van bestuur bij Zaans Medisch Centrum in Zaandam en lid raad van bestuur stichting Reinaerde in Utrecht. Verder is hij op dit moment onder meer voorzitter raad van toezicht bij Basalt, expertisecentrum voor revalidatiezorg en lid raad van commissarissen bij zorginstelling Stichting Landzijde.

“De ziekenhuiswereld heeft altijd mijn belangstelling gehouden en ben ik blijven volgen. Deze stap naar het ETZ in combinatie met de uitdaging om ook nog eens nieuwbouw te realiseren, biedt mij op dit moment een unieke mogelijkheid daar zelf een actieve rol in te vervullen”, aldus Notermans.

