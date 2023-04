Grootse zorgverlener New York kiest voor patiëntbewakingssysteem van Philips

Het grootste zorgnetwerk van de staat New York kiest definitief voor het Philips-platform voor patiëntbewaking. Het patiëntbewakingssysteem van Philips wordt bij Northwell Health zelfs de standaard. De bedoeling is om integratie en innovatie te stimuleren voor een betere ervaring van patiënten en personeel. Verder wordt er gezamenlijk gewerkt aan het stimuleren van interoperabiliteit en data-innovatie. Northwell Health legt zo de basis voor een toekomstbestendig en organisatiebreed platform. Het platform van Philips biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om het patiëntbewakingssysteem snel en efficiënt op te schalen.

83.000 werknemers

Northwell Health is de grootste zorgverlener in de staat en heeft 83.000 werknemers, 21 ziekenhuizen met vlaggenschipfaciliteiten zoals North Shore University Hospital en Long Island Jewish Medical Center. In totaal gaat het om een verzorgingsgebied van twaalf miljoen mensen aan te pakken en worden meer dan twee miljoen patiënten per jaar behandeld. Het nieuwe Philips-systeem geeft dit enorme zorgnetwerk een organisatiebreed platform, dat het patiëntbewakingssysteem centraliseert en professionals in staat stelt om te zien wat er aan elk bed gebeurt.

Vernieuwende aanpak Philips

Phyllis McCready, vice-president en chief procurement officer voor Northwell Health vertelt waarom deze grote opdracht aan Philips is gegund. “Belangrijk is dat het patiëntbewakingssysteem kan draaien op onze bestaande ICT-infrastructuur. Het nieuwe Philips-systeem geeft ons hiernaast een organisatiebreed platform dat onze patiëntbewaking centraliseert. Het systeem stelt ons in staat om te zien wat er aan elk bed gebeurt. De vernieuwende aanpak van Philips maakt het mogelijk om onze patiënten de allernieuwste technologie te bieden en zorgt voor betere patiënt- en medewerkerservaringen.”

Standaardiseren patiëntbewakingssysteem

Doordat het vooruitstrevende zorgnetwerk van Northwell Health kiest voor een integrale benadering van zorg-ICT, kunnen systemen verder worden gestandaardiseerd en ontstaat een open interoperabele infrastructuur die barrières kan slechten om integratie en vereenvoudiging van de workflow voor zorgverleners mogelijk te maken. Jeff DiLullo, chief market leader van Philips Noord-Amerika: “Het nieuwe patiëntbewakingssysteem voor patiënten van Northwell Health helpt om handmatige taken te minimaliseren en geeft het personeel een centraal overzicht van de patiënten. Ook kan, dankzij de enorme hoeveelheden data die beschikbaar zijn, AI worden ingezet om bruikbare klinische inzichten te vergaren.”