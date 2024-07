Samenwerking centraal op IHE-Europe Connectathon 2024

De IHE-Europe Connectathon 2024, gehouden in Triëst, bracht professionals uit de gezondheidszorg en technologie samen om de samenwerking te versterken en nieuwe standaarden te ontwikkelen. Robert Breas, bestuurslid van IHE Nederland, deelt zijn ervaringen en de belangrijkste inzichten van deze week.

De Connectathon begon met de IHE-Europa bestuursvergadering op zondag. "In deze vergadering kwamen bestuursleden uit verschillende Europese landen, gebruikersverenigingen en leveranciers bijeen om te praten over Europese projecten waarin IHE een rol speelt," vertelt Robert. "We bespraken onder andere de voortgang van projecten zoals Unicom, i2X, xShare en Xt-EHR. Het was interessant om te zien hoe IHE-standaarden worden geïntegreerd in verschillende Europese ontwikkelingen en hoe we kunnen bijdragen aan de verdere implementatie ervan."

Harmonisatie internationale standaarden

Een terugkerend thema tijdens de Connectathon was de harmonisatie van lokale initiatieven met internationale standaarden, zoals HL7 FHIR. "De invloed van lokale ontwikkelingen is duidelijk zichtbaar, maar de IHE-methodiek zorgt ervoor dat landen niet telkens opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De European Health Data Space (EHDS) speelt hierbij een belangrijke rol door de harmonisatie van standaarden te bevorderen."

De Connectathon zelf was een week van testen en samenwerking. "Er waren ongeveer vijftig deelnemers en bijna dertig monitoren, waaronder zeven uit Nederland," vertelt Robert. "Leveranciers hadden hun huiswerk gedaan en voerden gedurende de week steeds complexere tests uit om gegevens uit te wisselen volgens de IHE-specificaties. Monitoren beoordeelden de tests en hielpen waar nodig, wat resulteerde in meer dan 2500 uitgevoerde tests. De sfeer was positief; concurrenten werkten samen en leerden van elkaar."

IHE Experience Days

Parallel aan de Connectathon vonden de IHE Experience Days plaats, een programma vol presentaties over de implementatie van IHE-standaarden in verschillende landen. "Frankrijk liet zien hoe zij beelduitwisseling volgens IHE-standaarden aanpakken en nieuwe ontwikkelingen zoals RESTful DICOM integreren. In Nederland moeten we nog meer samenwerken om soortgelijke stappen te zetten en leverancier specifieke oplossingen te vermijden," legt Robert uit. "Het is belangrijk dat nieuwe oplossingen voldoen aan internationale standaarden, zodat elk land eenvoudig kan aansluiten op Europese ontwikkelingen."

Robert kijkt terug op een productieve week: "De Connectathon heeft veel energie en nieuwe inzichten opgeleverd. Voor veel Nederlandse afgevaardigden was het de eerste keer dat ze een Connectathon bijwoonden. Ze hebben nu een beter begrip van het belang en de werking van interoperabiliteit, wat hen zal helpen in hun eigen projecten. Bovendien hebben we nieuwe contacten gelegd en bestaande netwerken versterkt, wat belangrijk is voor toekomstige samenwerking."

Waardevolle week

Voor Robert persoonlijk was de Connectathon ook waardevol. "Ik heb veel geleerd over interoperabiliteitsvraagstukken en nieuwe ontwikkelingen die ik kan toepassen in mijn werk en cursussen. Het onderhouden van mijn netwerk en het opdoen van nieuwe kennis was inspirerend. Nu is het zaak om deze inspiratie om te zetten in concrete acties."

De IHE-Europe Connectathon 2024 was een evenement vol samenwerking, innovatie en kennisdeling. Het heeft niet alleen bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale standaarden, maar ook aan de persoonlijke en professionele groei van de deelnemers. De rode draad van de week was duidelijk: samenwerking is de sleutel tot succes.