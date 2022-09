Grootste EPD-implementatie in België ooit

Een complete digitale verbouwing is gerealiseerd in het ZNA. Het gaat zelfs om de grootste EPD-implementatie ooit in België en in Europa staat deze operatie qua schaalgrootte ook nog in de top tien. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) werkt sinds eind september 2022 op alle veertien campussen met het EPD HiX van IT-leverancier ChipSoft. Dit is mogelijk geworden na een implementatietraject met netwerkpartner en beoogd fusiepartner GZA Ziekenhuizen, dat sinds juni 2022 reeds deze software gebruikt. Een groot aantal verschillende organisaties hebben zich bijna twee jaar lang ingezet om dit systeem op de juiste wijze uit te rollen en te implementeren in beide ziekenhuizen.

Eén digitaal dossier

Op de website van Chipsoft staat: “Met oog op de geplande fusie van beide ziekenhuizen tegen 2024, is de digitale samenwerking door de livegang van ZNA nu reeds een feit. Zo beschikken beide ziekenhuizen met het gemeenschappelijke EPD over de perfecte tool om patiënten in de Antwerpse regio kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden vanuit één dossier.”

Wouter De Ploey, CEO van ZNA vertelt: “De invoering van een EPD is een gigantisch en complex project: het is te vergelijken met de bouw van een ziekenhuis, maar dan digitaal. Na bijna twee jaar voorbereiden hebben we vandaag de gegevens van 1,6 miljoen patiënten overgezet naar een geïntegreerd systeem met één digitaal dossier per patiënt. Tot nu toe waren die gegevens verspreid over 72 deeltoepassingen. Met de gegevens van onze netwerkpartner GZA Ziekenhuizen erbij hebben we in totaal 2,6 miljoen digitale patiëntendossiers in HiX van ChipSoft.”

EPD-implementatie is tour de force

Deze digitale tour de force vergde een behoorlijk lange adem. Niet alleen 1,6 miljoen patiëntendossiers moesten worden overgezet naar het nieuwe systeem, maar ook moest de software optimaal worden ingericht. Tevens hadden medewerkers training nodig en moesten ze wennen aan het nieuwe systeem omdat sommige werkprocessen nu anders verlopen.



Deze gigantische digitale verbouwing zorgt voor het harmoniseren van de werkprocessen bij ZNA en GZA Ziekenhuizen. Een soepelere wisselwerking tussen de verschillende campussen en zorgverleners is daardoor nu mogelijk en de 72 losstaande toepassingen zijn vervangen door één geïntegreerd software-EPD-systeem. Iedere patiënt heeft slechts één dossier waardoor medische gegevens slechts één keer geregistreerd hoeven te worden. Vervolgens kunnen deze data worden hergebruikt, aangepast of aangevuld. In de oude situatie waren de gegevens versnipperd over verschillende toepassingen waardoor medewerkers gegevens over moesten schrijven of typen.

Hoger niveau

Met de data in het EPD kan belangrijke managementinformatie worden ontsloten, bijvoorbeeld door het genereren van rapporten en managementoverzichten. Op die manier is er altijd integraal overzicht op de werkprocessen. Hiernaast beschikt het EPD over mobiele apps waardoor zorgverleners met de juiste toestemming op elke plek in het ziekenhuis patiëntgegevens kunnen inzien en registreren. Mobiele applicaties kunnen waar nodig worden gekoppeld aan het EPD en er is ook een patiëntenportaal waar mensen hun gegevens kunnen bekijken, afspraken kunnen maken of vragenlijsten kunnen invullen. Hans Mulder, CEO van ChipSoft: “Samen hebben we hard naar dit moment toegewerkt. We zijn trots dat de volgende stap in dit enorme project succesvol is gezet. Met de overstap van ZNA en GZA Ziekenhuizen naar HiX beschikken de ziekenhuizen over een toekomstbestendig en geïntegreerd EPD dat continu innoveert. Wij kijken ernaar uit om de samenwerking tussen ZNA, GZA Ziekenhuizen en de zorg als geheel naar een nog hoger niveau te tillen.”