Health Innovation Leeds geeft impuls aan samenwerking

Via Health Innovation Leeds hopen partners een grotere invloed te hebben in de innovaties en meer fondsen en investeringen te werven voor gezondheidsinnovatie. Leeds is de derde grootste stad van Groot-Brittannië en economisch gezien de snelst groeiende en best presterende stad voor schaalvergroting.

Wetenschapspark

Voor wat betreft vernieuwingen is de Innovation Arc van Leeds al bezig met het creëren van een wetenschapspark in het stadscentrum. Het park ligt centraal voor de belangrijkste universiteiten van de stad en de meest onderzoeks- en innovatie-actieve NHS-opleidingsziekenhuizen. Ook andere belangrijke partners uit de particuliere sector weten de weg naar het wetenschapspark eenvoudig te vinden.

De organisaties die samenwerken zijn onder meer: Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust, Leeds Community Healthcare NHS Trust, Leeds Health and Care Partnership, Leeds City Council, Health Innovation Yorkshire and Humber, West Yorkshire Health and Care Partnership.

Financiële impuls

De stad in West Yorkshire gaat ook profiteren van de onlangs aangekondigde impuls van £160 miljoen als een van de nieuwe Britse investeringszones van de overheid. Bovendien is Leeds de thuisbasis van de Leeds-Israel Innovation Healthtech Gateway. Het is het eerste programma in zijn soort in Groot-Brittannië dat tot doel heeft institutionele banden tussen de twee landen tot stand te brengen.

“Leeds staat bekend om het vinden van nieuwe wegen voor toonaangevende gezondheidsinnovatie. Het sterke trackrecord omvat onder meer de National Pathology Imaging Collaborative, wereldprimeurs op het gebied van interventionele radiologie en een Britse primeur op het gebied van handtransplantatie”, vat Professor Phil Wood, CEO van Leeds Teaching Hospitals NHS Trust en verkozen voorzitter van Leeds Academic Health Partnership samen.

Internationale samenwerking

Ook in Nederland is aandacht voor internationale samenwerking om de gezondheidszorg naar een steeds hoger niveau te tillen. Zo heeft een samenwerking tussen zeven partners van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour geleid tot een nieuwe MRI-scanner waarmee mensen gedetailleerd kunnen worden onderzocht.

Met de sterke MRI-scanner kan worden bekeken wat er gebeurt met de hersenen wanneer mensen ziek worden. Dit is al mogelijk in een vroege fase van een ziekte. Hierdoor hopen de onderzoekers nieuwe opties te vinden voor behandeling en voor mogelijk preventie zodat ingegrepen niet nodig zijn.